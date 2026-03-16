PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTAL
La DO Cariñena explora ‘El sabor de lo nuevo’ en la creación y el vino
La Crónica del Campo de Cariñena
«He descubierto un paisaje increíble, una gente maravillosa y un vino que sabe a gloria». Así resume la conocida chef e influencer Samantha Vallejo-Nágera su experiencia como conductora del documental La primera vez… el sabor de lo nuevo, que la Denominación de Origen Cariñena estrenó el 12 de marzo en Zaragoza. En él, la popular jurado de MasterChef durante años dialoga con cuatro destacados artistas aragoneses sobre innovación, creación y los vinos de la Denominación en «un viaje para descubrir y compartir el valor de lo nuevo».
Los actores Itziar Miranda y Nacho Rubio, la diseñadora de vestuario Arantxa Ezquerro y la cantante Carmen París son los cuatro entrevistados en este documental. La chef descubre y comparte con ellos la nueva gama de vinos Garnacha Nueva de Cariñena, a la vez que conversan sobre el talento aragonés y momentos creativos singulares de cada uno de ellos. Como los papeles de Miranda y Rubio en la película Cariñena, vino del mar, el Goya al Mejor Vestuario logrado en 2025 por Ezquerro o la canción Brindis de París.
Promoción
La primera vez… el sabor de lo nuevo es la culminación de las acciones de promoción que ha realizado la DO Cariñena, con el apoyo de la Diputación de Zaragoza, con motivo de la elección de Cariñena como Ciudad Europea del Vino 2025, y que han tenido como eje esta innovadora línea de vinos, lanzada hace un año.
Las entrevistas se grabaron en octubre del año pasado en cuatro localizaciones también muy singulares, que muestran los atractivos del territorio de la denominación: sus viñedos, el nuevo Cariñena Wine Museum, la casa natal de Goya y el santuario de la Virgen de Lagunas.
El audiovisual, de media hora de duración, se estrenó en el cine Cervantes de Zaragoza por la mañana con una sesión de presentación y por la tarde con una sesión abierta al público, tras la cual se pudo ver también la película Cariñena, vino del mar de Javier Calvo, basada en la novela de Antón Castro.
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