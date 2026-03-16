Empiezan las obras en el corazón de Muel

La calle Mayor, esencial en la vida cotidiana de Muel, y varias adyacentes importantes como la calle María Moliner, que discurre frente al templo parroquial, ya están en obras con todos los inconvenientes e incomodidades que representa una intervención de tal magnitud con maquinaria pesada en un área que presenta un volumen de tráfico importante. Ya no solo de vecinos residentes, sino también de provisión a establecimientos y servicios con sede en estas vías.

Obras en la plaza de España de Muel. / SERVICIO ESPECIAL

Lo cierto es que no se trata de un mero recambio sino de una remodelación profunda acorde con los tiempos y usos actuales. Por supuesto, en clave de reorganización del tráfico rodado, accesibilidad, facilitando así el tránsito fluido y sin riesgo de peatones o personas con limitaciones que acuden a realizar trámites bancarios, a la farmacia, al resto de establecimientos del entorno o al propio ayuntamiento.

Según expresó Israel Remón, alcalde de la villa, «por un lado, estas obras se hacen fundamentalmente para mejorar el abastecimiento de agua y adaptarlo a la normativa vigente, que impide el uso de tuberías de fibrocemento aún presentes en áreas del casco antiguo. También para incrementar la capacidad de desagüe de las viviendas y garantizar los vertidos a la red de alcantarillado, evitando que revoquen o provoquen incluso inundaciones».

En cualquier caso, «también se está instalando la infraestructura necesaria para el soterramiento paulatino de cables, tanto eléctricos como de telefonía o fibra óptica. Así, cuando se remodele una vivienda, o se construya una nueva, se podrá reducir drásticamente el impacto del cableado aéreo. De hecho, hay fachadas que ya no soportan el peso de tanto cable o elemento anejo».

Estética y seguridad

Por tanto, la calle Mayor, las vías adyacentes o la propia plaza principal, «ganarán en presencia estética, comodidad y seguridad a la hora de desplazarse por ellas». Por otra parte, «por cada plaza de aparcamiento que haya que suprimir en zonas sensibles, me comprometo a crear dos en donde sea necesario. No se trata de hacer invivible el barrio ni para sus vecinos habituales ni para los usuarios de servicios». La intervención cierra la actualización de diferentes calles del casco urbano, «y la eliminación definitiva de fibrocemento que todavía quedaba en la red de abastecimiento».

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Por último, «era urgente consolidar al menos los restos monumentales del castillo-palacio de los Marqueses de Camarasa, propiedad municipal y bien de interés cultural (BIC). Una actuación que incluye otras dos facetas inaplazables: evitar afecciones por eventuales derrumbes en las viviendas de su entorno y garantizar el acceso seguro a la Casa de Cultura a sus usuarios». Para concluir, «también hemos habilitado otra partida para la mejora de los accesos a la urbanización Parque Muel, que ha comprendido asfaltado, renovación de aceras o del arbolado existente», completa Israel Remón.