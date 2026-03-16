TRADICIONES
Encinacorba comparte el panete el Jueves Lardero
La Crónica del Campo de Cariñena
Encinacorba
El primer trimestre de 2026 en Encinacorba ha estado marcado por varias celebraciones que han vuelto a demostrar la importancia de las tradiciones y, sobre todo, la gran participación vecinal que caracteriza al municipio.
De esta forma, con motivo de Jueves Lardero, el 12 de febrero los vecinos se reunieron en el casino para comer el tradicional panete.
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