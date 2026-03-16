JORNADAS DIVULGATIVAS EN VILLANUEVA DE HUERVA
Los escolares ponen a prueba sus conocimientos
La Crónica del Campo de Cariñena
Villanueva de Huerva
El Centro de Interpretación Dinosaurios de Zaragoza organizó durante enero y febrero las III Jornadas Divulgativas para los colegios de Educación Primaria que visitaron los dinosaurios de Villanueva de Huerva el curso pasado (2024/25). Una iniciativa en la que se visita estos centros escolares para recordar la experiencia y conocimientos adquiridos por el alumnado a través de un cuestionario que sirve de concurso, donde los 3 primeros clasificados reciben un lote de regalos.
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