Los escolares ponen a prueba sus conocimientos

El Centro de Interpretación Dinosaurios de Zaragoza organizó durante enero y febrero las III Jornadas Divulgativas para los colegios de Educación Primaria que visitaron los dinosaurios de Villanueva de Huerva el curso pasado (2024/25). Una iniciativa en la que se visita estos centros escolares para recordar la experiencia y conocimientos adquiridos por el alumnado a través de un cuestionario que sirve de concurso, donde los 3 primeros clasificados reciben un lote de regalos.