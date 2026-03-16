INMERSIÓN LINGÜÍSTICA
Estudiantes de Cariñena disfrutan de una experiencia única en Bournemouth
La Crónica del Campo de Cariñena
Varios estudiantes del IES Joaquín Costa de Cariñena que cursan el programa bilingüe participaron en una experiencia de inmersión lingüística en Bournemouth (Inglaterra).
Durante su estancia, los estudiantes se alojaron con familias de acogida, lo que les permitió practicar el idioma y conocer de cerca la cultura local. Además, realizaron excursiones a Londres y Christchurch.
La actividad se llevó a cabo con alumnos de otros dos centros educativos: el CPI Arcosur (Zaragoza) y el CRA La Huecha (Magallón), lo que permitió compartir la experiencia con estudiantes de distintos colegios.
«Me ha gustado mucho la experiencia y me lo he pasado muy bien», ha comentado Enzo Campos, uno de los alumnos participantes, mientras que para Mariam y Adriana «ha sido una experiencia inolvidable y llena de recuerdos para siempre».
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