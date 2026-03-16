SAN BLAS EN MUEL
Unas fiestas con buen sabor
Miguel Bertojo
Muel
Bajo la atenta mirada y la consiguiente bendición del párroco de la villa, Waldir Consuegra, más de trescientos comensales se dieron cita en el pabellón polideportivo para celebrar de forma colectiva el día de San Blas en Muel y degustar unas sabrosas migas, sustituidas por arroz en el caso de las personas celíacas, con sus consabidas uvas. Por supuesto, todo bien regado con caldos locales. Y cómo no podía ser menos, de postre: roscón de San Blas como mandan los cánones. El acto festivo prosiguió con la actuación vespertina del grupo Tarantella.
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