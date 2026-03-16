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SAN BLAS EN MUEL

Unas fiestas con buen sabor

Los vecinos disfrutaron de unas deliciosas migas y , en caso de los celíacos, de un arroz.

Los vecinos disfrutaron de unas deliciosas migas y , en caso de los celíacos, de un arroz. / SERVICIO ESPECIAL

Miguel Bertojo

Muel

Bajo la atenta mirada y la consiguiente bendición del párroco de la villa, Waldir Consuegra, más de trescientos comensales se dieron cita en el pabellón polideportivo para celebrar de forma colectiva el día de San Blas en Muel y degustar unas sabrosas migas, sustituidas por arroz en el caso de las personas celíacas, con sus consabidas uvas. Por supuesto, todo bien regado con caldos locales. Y cómo no podía ser menos, de postre: roscón de San Blas como mandan los cánones. El acto festivo prosiguió con la actuación vespertina del grupo Tarantella.

Bendición de San Blas. | SERVICIO ESPECIAL

Bendición de San Blas. / SERVICIO ESPECIAL

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