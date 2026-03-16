Una forma de conocer los tipos de aves de la zona

Mezalocha siempre ha contado con una rica y variada avifauna, como así lo atestigua y corrobora la declaración de Zona de Especial Protección de Aves, según Orden de 20 de agosto de 2011, del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, donde se incluía casi la mitad del término municipal, 2.847Has., dentro de la ZEPA Bajo Huerva-Planas de María.

Recientemente, a iniciativa de la Asociación de Afectados por la explotación de la Cantera Lolita, contraria a la actividad de dicha industria minera ubicada en el municipio, queriendo denunciar el impacto que esta explotación de la empresa Cemex, puede tener sobre un entorno de alto valor ecológico que alberga una notable riqueza ornitológica, se organizó, en colaboración con el Ayuntamiento de Mezalocha y la Sociedad Española de Ornitologia (SEO BirdLife), un recorrido de observación ornitológica por el entorno del Pantano de Mezalocha.

El objetivo era dar a conocer especies presentes en la zona como el águila real, una gran colonia de buitre leonado, búho real, cernícalo, alimoche, milano real, garza real, cormorán y, como casos excepcionales, dos especies de las más amenazadas y difíciles de avistar, como son el treparriscos y la alondra ricotí.

Desde la asociación se insiste en que «las frecuentes voladuras llevadas a cabo para la extracción de piedra caliza son causantes de la generación de gran cantidad de polvo, ruidos y temblores, algunos de ellos de gran intensidad, que contribuyen, en mayor o menor medida, a la degradación del paisaje, la destrucción del hábitat local, la contaminación del aire y del agua, y las afecciones acústicas, perturbando la biodiversidad y alterando el medio ambiente, ya que se destruyen algunos hábitats imprescindibles para ciertas especies».

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«Bajo una perspectiva de sostenibilidad – continúan-, esto implica que cualquier actividad económica debe incluir adecuadamente el valor de la naturaleza, el impacto negativo en el medio ambiente y, sobre todo, la calidad de vida de las personas que viven en el entorno», reclamando, como no puede ser de otra forma, la defensa de la biodiversidad y el cumplimiento de la normativa medio ambiental vigente.