CICLOS DEL IES JOAQUÍN COSTA DE CARIÑENA
Formación en contacto directo con las empresas
La Crónica del Campo de Cariñena
Los ciclos formativos del IES Joaquín Costa de Cariñena han vivido unos meses intensos de gran actividad, combinando formación, proyección internacional y contacto directo con el sector productivo.
El 27 de enero, participaron en los actos de clausura de Cariñena Ciudad Europea del Vino con la celebración de las Jornadas Técnicas de Vitivinicultura 2026, centradas en Experiencias Vitivinícolas en Europa. En ellas intervinieron David Pradére, viticultor de Saint-Pierre d’Oléron (Francia), y Adrián Mihaly, productor de Rupea (Rumania), quienes compartieron con el alumnado su trayectoria, su modelo de trabajo y su visión del futuro del sector. La jornada concluyó con una degustación de sus vinos.
Además, el alumnado de Grado Básico en Industrias Alimentarias, Grado Medio en Aceites de Oliva y Vinos, y Grado Superior en Vitivinicultura realizó una visita a las instalaciones de BonÀrea en Guissona, donde pudieron conocer de primera mano el funcionamiento de una gran industria agroalimentaria. Desde el centro agradecen especialmente a BonÀrea Cariñena su colaboración para hacer posible esta experiencia.
Por último, el alumnado de los Ciclos de Vinos ya ha iniciado sus prácticas del primer año en bodegas de la zona. Destacar que en marzo comenzarán las prácticas del Grado Básico en distintas empresas alimentarias de la comarca, siendo esta la primera promoción que realiza formación en empresa. El centro agradece a todas las entidades colaboradoras su compromiso con la Formación Profesional y con el futuro de sus estudiantes.
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