El fuego de la tradición vuelve a unir a los pueblos del Campo de Cariñena

Varias localidades del Campo de Cariñena encendieron hogueras en honor a San Antón y San Babil.

En Cosuenda, San Babil es, sin duda, una de sus tradiciones más seguidas. / SERVICIO ESPECIAL

En Cosuenda, San Babil es, sin duda, una de sus tradiciones más seguidas y queridas, de esas que les hacen sentirse más orgullosos. Una año más el fuego iluminó el pueblo y a todo el mundo reunido alrededor de las hogueras. Fue el momento perfecto para compartir, reír y disfrutar de ese olor a leña y comida que inunda las calles.

Encinacorba celebra la festividad de San Antón. / SERVICIO ESPECIAL

Encinacorba celebró la festividad de San Antón, una jornada que, a pesar de la lluvia, pudo desarrollarse con normalidad y reunió a numerosos vecinos alrededor de sus tradiciones más arraigadas. La mañana comenzó con la misa en la iglesia, seguida de la tradicional bendición de los animales en el peirón de San Antón. Después, se mantuvo la costumbre de dar tres vueltas al peirón, un gesto que forma parte de la identidad festiva del municipio. Por la tarde, vecinos y vecinas se reunieron en la pista del Casino para el encendido de la hoguera, alrededor de la cual se compartió una cena de hermandad mientras cada cual asaba sus viandas. La jornada continuó ya entrada la noche con baile y un gran ambiente de convivencia.

Villanueva cumple con la tradición de San Antón. / SERVICIO ESPECIAL

En Mezalocha, San Antón es una festividad en el pasado muy arraigada en la localidad y que, tras unos años de olvido, parece que se ha recuperado. Los tiempos cambian y atrás quedaron la gran cantidad de hogueras que, a lo largo del pueblo, iluminaban la fría noche, pidiendo la protección de los campos y animales. Hoy se enciende una única fogata pero que, de alguna manera, viene a simbolizar las raíces y tradiciones que debemos procurar que no desaparezcan.

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En Villanueva de Huerva, San Antón también es una de las festividades más queridas, y la hoguera se pudo disfrutar a pesar de la lluvia.