ACTIVIDAD CONSOLIDADA
Los juegos de mesa se imponen a las pantallas en Aladrén
La Crónica del Campo de Cariñena
Aladrén celebró el sábado 31 de enero la III Jornada de Juegos de Mesa, una actividad ya consolidada en el municipio que volvió a reunir a vecinos de todas las edades en la sala multiusos del Teleclub.
Durante toda la jornada, desde la mañana hasta la tarde, los participantes pudieron disfrutar de distintos juegos de mesa, tanto clásicos como propuestas más actuales.
En un mundo cada vez más dominado por pantallas, móviles y ordenadores, sentarse alrededor de una mesa para compartir una partida conserva un atractivo especial. los juegos de mesa siguen siendo una forma sencilla y cercana de conversar, compartir tiempo y encontrarse, algo que en los pueblos cobra todavía más valor.
La actividad contó además con la posibilidad de comer en el bar, y con el sorteo de un juego de mesa entre las personas inscritas, una iniciativa que se repite cada año y que contribuye a animar la participación.
Desde el Ayuntamiento de Aladrén se valora muy positivamente la respuesta vecinal y el buen ambiente que se genera en este tipo de encuentros.
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