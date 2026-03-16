Las lluvias ralentizan las obras de mejora de los caminos en Longares

Maquinaria del Servicio de Recursos Agrarios de la Diputación Provincial de Zaragoza está llevando a cabo, desde finales de enero, diversos trabajos de mantenimiento y mejora en los caminos rurales del término municipal de Longares.

Las labores se están desarrollando de forma intermitente y no a la velocidad que desearían desde el consistorio longarino, ante las continuas lluvias de las últimas semanas que dificultan las labores.

Tormentas

Esta actuación fue solicitada por el Ayuntamiento de Longares a la institución provincial, tras las intensas lluvias que cayeron el 28 de septiembre del año pasado, a raíz de un episodio de tormentas en varios municipios de la provincia, por lo que se acumularon solicitudes de bastantes ayuntamientos que se han ido atendiendo paulatinamente desde la Diputación de Zaragoza.

La motoniveladora de la DPZ está realizando un trabajo exhaustivo en los caminos que se encontraban en peor estado, lo cual va a venir muy bien a todos los agricultores longarinos para su día a día, con los caminos rurales en buenas condiciones.

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Hay que recordar que, según el convenio marco de colaboración entre la DPZ y los ayuntamientos para la encomienda de gestión de obras y actuaciones a realizar en los caminos y vías rurales de los mismos, el consistorio corre con los cargos del combustible de la maquinaria, así como con la contratación de la persona que guía y acompaña a la misma por el término municipal durante toda la jornada.