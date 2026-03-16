DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN AGUARÓN, ENCINACORBA Y VILLANUEVA DE HUERVA
Manifiestos, convivencia y actos reivindicativos para celebrar el 8M
La Crónica del Campo de Cariñena
Varias localidades del Campo de Cariñena celebraron el Día Internacional de la Mujer. En Aguarón, la Asociación de Mujeres Algairén realizó diferentes actos que comenzaron con la lectura del manifiesto, redactado por Lucía Ruesca, en el que se recordó el camino recorrido en la lucha por los derechos de las mujeres, la importancia de mantener viva la memoria de las generaciones anteriores y la necesidad de seguir defendiendo la igualdad en la sociedad actual. Tras la lectura del manifiesto, las asistentes disfrutaron de un vermut de convivencia, tras el cual todas se dirigieron al pabellón municipal para compartir una comida en la que participaron 90 comensales. Durante la sobremesa se realizaron rifas y bingos, actividades que siempre generan gran participación. Desde la junta de la asociación quieren mostrar su eterno agradecimiento a todas las participantes que se apuntaron a la comida, y muy especialmente a todas las entidades y establecimientos del municipio que colaboran cada año donando obsequios para la rifa. En esta ocasión se repartieron más de 25 regalos, una cifra que demuestra la estrecha colaboración de comercios y empresas de Aguarón con las celebraciones del municipio.
Tras el bingo, comenzó la parte más artística de la jornada, con varias actuaciones preparadas por las propias socias. El público pudo disfrutar del divertido sketch de la autoescuela No me toques el pito, seguido del rosco de Pasabalabra especial Día de la Mujer. A continuación llegó una espectacular actuación del grupo Village People, que animó al público con su puesta en escena.
Las socias más jóvenes ofrecieron además un gran popurrí de canciones de toda la vida, mostrando su talento y su gran faceta artística, que fue muy aplaudida por el público.
La jornada concluyó con la actuación de la orquesta Nueva Línea, que interpretó dos de sus grandes éxitos: Una noche de copas y El beso.
En total, más de veinte mujeres de todas las edades participaron activamente en las actuaciones, demostrando una vez más su entusiasmo y compromiso para que esta celebración siga siendo posible año tras año. Después de las actuaciones, la junta preparó una merienda para reponer fuerzas y seguir la jornada hasta la noche.
En Encinacorba, también se celebró un comida con motivo del 8M, que volvió a reunir a muchas vecinas en un ambiente festivo y de reconocimiento. Estas celebraciones reflejan el importante papel que desempeñan las mujeres en la vida social y comunitaria de Encinacorba, que, con su trabajo y dedicación, contribuyen al dinamismo y a la convivencia del municipio. Desde el ayuntamiento agradecen la participación de todos los vecinos y vecinas, así como el trabajo de quienes colaboran para que estas celebraciones sigan vivas.
En Villanueva de Huerva, la Asociación de Mujeres Santa Ana celebró el 8M con una merienda especial de chocolate y pijama en un ambiente festivo, amenizado con música y con la lectura de un manifiesto reivindicativo en el que recordaron la importancia de seguir trabajando juntas para avanzar en los derechos y la igualdad de las mujeres.
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