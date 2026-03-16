Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Premios OscarReal ZaragozaPolémica IES GoyaCaso ForestaliaPrunus NutsPuerto Venecia
instagramlinkedin

RÍO HUERVA

Mezalocha denuncia la mala gestión de las crecidas

Las últimas precipitaciones dejaron 75 litros/m² en Mezalocha, en solo un día y medio. | SERVICIO ESPECIAL

Las últimas precipitaciones dejaron 75 litros/m² en Mezalocha, en solo un día y medio. | SERVICIO ESPECIAL / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica del Campo de Cariñena

Mezalocha

El río Huerva, como mediterráneo que es, se caracteriza por ser un curso imprevisible, capaz de pasar de un caudal casi inexistente a convertirse en una rambla turbulenta. Las últimas precipitaciones, que dejaron 75 litros/m² recogidos en Mezalocha, en apenas día y medio, unidos a los más de 100 en su cabecera, han producido una crecida ordinaria de su nivel, inundando algunas zonas de la huerta, así como caminos e infraestructuras de acceso a las mismas.

El Embalse de las Torcas se ha llenado, provocando que se tenga que desembalsar agua.

El Embalse de las Torcas se ha llenado, provocando que se tenga que desembalsar agua. / SERVICIO ESPECIAL

Según denuncian desde el Ayuntamiento de Mezalocha, «pese a que el pantano se encontraba muy lejos de su capacidad total, debido a su aterramiento, por su nula conservación y dejadez de las administraciones competentes, que impide una efectiva recogida y almacenamiento de caudales, han hecho que, ante el llenado del Embalse de Las Torcas, aguas arriba, se tengan que desembalsar de forma urgente unos caudales de 35 m³/sg».

Por ello desde Mezalocha señalan que «una vez más nos encontramos con la eterna lucha de las despobladas zonas agrícolas con las urbanas, desarrolladas muchas veces sin control alguno que, como sea, hay que proteger de las ‘huervadas’. Resulta sintomático y clarificador que, en una reunión, recientemente celebrada, solo los tres grandes pueblos del área metropolitana de Zaragoza, que acogen una población de más de 26.000 habitantes, fueron invitados, olvidando al resto, como si la situación generada, año tras año, no nos afectase», insisten desde el consistorio.

También denuncian que «se priorizan intereses urbanísticos frente a los tradicionales agrícolas, incomprensibles de todo punto cuando multitud de viviendas e industrias se ubican en zonas inundables, unido a la imposibilidad de mantener un cauce limpio de maleza, especies invasoras y limos, que contrasta con las faraónicas obras que se están realizando en el río a su paso por Zaragoza. Parece ser que el posible desastre ecológico que ocasionaría tener un cauce limpio solo afecta, en este caso, a los pequeños municipios rurales, y que en la capital y su área metropolitana no hay ningún problema para llevar a cabo dichas actuaciones, sin ningún impacto negativo».

Noticias relacionadas

Por último, piden «diálogo de todos, absolutamente de todos los implicados, la generosidad de las partes y la justicia, equidad, y no la imposición del más fuerte, deben prevalecer para conseguir el beneficio general».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El antiguo Stadium Las Fuentes de Zaragoza se transformará en uno de los centros de escalada más ambiciosos de España
  2. La Guardia Civil considera que Lobera reorganizó la cúpula del Inaga para 'neutralizar el criterio técnico' en los estudios de nuevas energías renovables
  3. En imágenes | La Cava, el restaurante del Actur que conquistó al barrio más exigente de Zaragoza con su cocina mediterránea
  4. Aday Mara salva a Michigan de la eliminación con una gran segunda parte en un duelo agónico ante Ohio State (71-67)
  5. La ley de propiedad horizontal lo deja claro: la comunidad puede prohibirte tener plantas o un huerto en el balcón
  6. De Ainzón (Aragón) a Tudela (Navarra) para ejercer como maestra: 'He ganado en calidad de vida
  7. La Policía investiga una posible agresión sexual de dos encapuchados a una mujer
  8. Cuatro de cada diez profesores de Aragón son interinos: 'Somos la comunidad educativa con mayor tasa de temporalidad

¿Cómo retirar los iconos que envejecen? El dilema biológico de Resident Evil

¿Cómo retirar los iconos que envejecen? El dilema biológico de Resident Evil

Dimite Javier Martínez, director general de Economía del Gobierno de Aragón, para volver al sector privado

Dimite Javier Martínez, director general de Economía del Gobierno de Aragón, para volver al sector privado

Zaragoza acoge la presentación del Plan de Derechos Culturales 2025-2030 junto al Ministerio de Cultura

Zaragoza acoge la presentación del Plan de Derechos Culturales 2025-2030 junto al Ministerio de Cultura

El Real Zaragoza y el Deportivo se enzarzan en comunicados por las entradas para Riazor

El Real Zaragoza y el Deportivo se enzarzan en comunicados por las entradas para Riazor

La Guardia Civil defiende que el crimen de Plasencia de Jalón responde a "una deuda por dinero y drogas"

La Guardia Civil defiende que el crimen de Plasencia de Jalón responde a "una deuda por dinero y drogas"

El Ayuntamiento de Zaragoza inicia la tramitación para construir más de 300 pisos en la antigua finca de recreo de la Quinta Julieta

El Ayuntamiento de Zaragoza inicia la tramitación para construir más de 300 pisos en la antigua finca de recreo de la Quinta Julieta

Pirineos Sur, 'Mejor Festival de Formato Medio de España' en los Iberian Festival Awards

Pirineos Sur, 'Mejor Festival de Formato Medio de España' en los Iberian Festival Awards
Tracking Pixel Contents