Mezalocha denuncia la mala gestión de las crecidas

El río Huerva, como mediterráneo que es, se caracteriza por ser un curso imprevisible, capaz de pasar de un caudal casi inexistente a convertirse en una rambla turbulenta. Las últimas precipitaciones, que dejaron 75 litros/m² recogidos en Mezalocha, en apenas día y medio, unidos a los más de 100 en su cabecera, han producido una crecida ordinaria de su nivel, inundando algunas zonas de la huerta, así como caminos e infraestructuras de acceso a las mismas.

El Embalse de las Torcas se ha llenado, provocando que se tenga que desembalsar agua. / SERVICIO ESPECIAL

Según denuncian desde el Ayuntamiento de Mezalocha, «pese a que el pantano se encontraba muy lejos de su capacidad total, debido a su aterramiento, por su nula conservación y dejadez de las administraciones competentes, que impide una efectiva recogida y almacenamiento de caudales, han hecho que, ante el llenado del Embalse de Las Torcas, aguas arriba, se tengan que desembalsar de forma urgente unos caudales de 35 m³/sg».

Por ello desde Mezalocha señalan que «una vez más nos encontramos con la eterna lucha de las despobladas zonas agrícolas con las urbanas, desarrolladas muchas veces sin control alguno que, como sea, hay que proteger de las ‘huervadas’. Resulta sintomático y clarificador que, en una reunión, recientemente celebrada, solo los tres grandes pueblos del área metropolitana de Zaragoza, que acogen una población de más de 26.000 habitantes, fueron invitados, olvidando al resto, como si la situación generada, año tras año, no nos afectase», insisten desde el consistorio.

También denuncian que «se priorizan intereses urbanísticos frente a los tradicionales agrícolas, incomprensibles de todo punto cuando multitud de viviendas e industrias se ubican en zonas inundables, unido a la imposibilidad de mantener un cauce limpio de maleza, especies invasoras y limos, que contrasta con las faraónicas obras que se están realizando en el río a su paso por Zaragoza. Parece ser que el posible desastre ecológico que ocasionaría tener un cauce limpio solo afecta, en este caso, a los pequeños municipios rurales, y que en la capital y su área metropolitana no hay ningún problema para llevar a cabo dichas actuaciones, sin ningún impacto negativo».

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Por último, piden «diálogo de todos, absolutamente de todos los implicados, la generosidad de las partes y la justicia, equidad, y no la imposición del más fuerte, deben prevalecer para conseguir el beneficio general».