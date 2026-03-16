Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Premios OscarDani Gómez Real ZaragozaPolémica IES GoyaCaso ForestaliaPrunus NutsEscolarización IA
instagramlinkedin

TOMA DE POSESIÓN

Miguel Jaime, alcalde de Longares, nuevo diputado autonómico

Miguel Jaime Angós en su toma de posesión.

Miguel Jaime Angós en su toma de posesión. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica del Campo de Cariñena

Longares

El alcalde de Longares, Miguel Jaime Angós, tomó posesión el 3 de marzo como diputado autonómico, en la sesión constitutiva de la XII Legislatura de las Cortes de Aragón. Jaime fue elegido en la lista de Chunta Aragonesista por la circunscripción de Zaragoza, en el puesto número 3 en las elecciones autonómicas del 8 de febrero. Miguel Jaime es alcalde del Ayuntamiento de Longares desde el año 2003, donde también fue concejal entre 1995 y 1999. En la actualidad es vicesecretario general de Política Territorial de la ejecutiva de CHA, en la que ocupó la secretaría de organización entre los años 2017 y 2020.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents