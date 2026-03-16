ENCUENTRO CON EL CLUB DE LECTURA DE MUEL
Moratha desgrana su oficio creativo
Miguel Bertojo
El viernes 6 de marzo, en la biblioteca municipal, en el mismo escenario de la presentación oficial semanas atrás de su entrega del cómic Cuentos y leyendas de Aragón sobre la Comarca de Cariñena, si bien convocado esta vez a los Encuentros del Club de Lectura Mucho más que libros, Moratha ahondó en su trayectoria creativa para entretenimiento de una audiencia más que entregada.
De una manera informal, distendida y siempre divertida, el autor darocense dialogó durante más de una hora con los asistentes sobre pormenores de su trabajo, o sobre el pasado y futuro de su profesión como ilustrador, dibujante, historietista o pintamonas, tal y como él mismo acostumbra a tildarse.
Disquisiciones, matizaciones y puntualizaciones sobre sus personajes más queridos, empezando por El porrero medieval; hábitos creativos, detalles técnicos, y más y más preguntas y respuestas sobre sus portadas, tebeos o animaciones del gusto de los asistentes. Una velada más que edificante que concluyó con dedicatorias ilustradas y firma de ejemplares de su último libro.
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