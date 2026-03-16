Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Premios OscarDani Gómez Real ZaragozaPolémica IES GoyaCaso ForestaliaPrunus NutsEscolarización IA
instagramlinkedin

ENCUENTRO CON EL CLUB DE LECTURA DE MUEL

Moratha desgrana su oficio creativo

Moratha compartió su experiencia con el Club de Lectura Mucho más que libros.

Moratha compartió su experiencia con el Club de Lectura Mucho más que libros. / SERVICIO ESPECIAL

Miguel Bertojo

Muel

El viernes 6 de marzo, en la biblioteca municipal, en el mismo escenario de la presentación oficial semanas atrás de su entrega del cómic Cuentos y leyendas de Aragón sobre la Comarca de Cariñena, si bien convocado esta vez a los Encuentros del Club de Lectura Mucho más que libros, Moratha ahondó en su trayectoria creativa para entretenimiento de una audiencia más que entregada.

De una manera informal, distendida y siempre divertida, el autor darocense dialogó durante más de una hora con los asistentes sobre pormenores de su trabajo, o sobre el pasado y futuro de su profesión como ilustrador, dibujante, historietista o pintamonas, tal y como él mismo acostumbra a tildarse.

Noticias relacionadas

Disquisiciones, matizaciones y puntualizaciones sobre sus personajes más queridos, empezando por El porrero medieval; hábitos creativos, detalles técnicos, y más y más preguntas y respuestas sobre sus portadas, tebeos o animaciones del gusto de los asistentes. Una velada más que edificante que concluyó con dedicatorias ilustradas y firma de ejemplares de su último libro.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents