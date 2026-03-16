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BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MUEL

Mujeres y cultura, en un puzle

Mujeres y cultura, en un puzle.

Mujeres y cultura, en un puzle. / SERVICIO ESPECIAL

Miguel Bertojo

Muel

A propósito de la celebración del mes de la mujer, el 4 de marzo, la Biblioteca Municipal de Muel estableció un nuevo hito para próximas conmemoraciones en años sucesivos: la presentación de un gran puzle interactivo, que trabó literalmente determinadas imágenes cuidadosamente seleccionadas con otros tantos conceptos alusivos y un propósito expreso: aprender sobre mujeres de referencia en el mundo de la cultura. Por su especial trascendencia, la iniciativa apunta a una consolidación más que merecida.

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