Mujeres y cultura, en un puzle.

A propósito de la celebración del mes de la mujer, el 4 de marzo, la Biblioteca Municipal de Muel estableció un nuevo hito para próximas conmemoraciones en años sucesivos: la presentación de un gran puzle interactivo, que trabó literalmente determinadas imágenes cuidadosamente seleccionadas con otros tantos conceptos alusivos y un propósito expreso: aprender sobre mujeres de referencia en el mundo de la cultura. Por su especial trascendencia, la iniciativa apunta a una consolidación más que merecida.