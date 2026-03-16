CASCO URBANO DE ALADRÉN
Nuevas barandillas para evitar resbalones
La Crónica del Campo de Cariñena
El Ayuntamiento de Aladrén ha iniciado la instalación de nuevas barandillas de protección en diferentes puntos del municipio, una actuación destinada a reforzar la seguridad en varias zonas del casco urbano donde existen desniveles o tramos que podían suponer riesgo de caída.
La intervención responde a las recomendaciones realizadas por el arquitecto municipal, quien tras recorrer distintas calles del municipio señaló varios puntos en los que resultaba conveniente instalar elementos de protección.
Las obras se ejecutarán en dos fases, habiéndose iniciado ya la primera de ellas, que se financia a través de la subvención DPZ PLUS 2025 de la Diputación Provincial de Zaragoza, con una inversión de 20.351 euros.
Con esta actuación se pretende hacer más seguras numerosas zonas del municipio, especialmente en calles donde pequeños desniveles pueden provocar caídas, mejorando así la seguridad tanto de vecinos como de visitantes.
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