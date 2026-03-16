Dos nuevos libros llegan a la biblioteca municipal

La Biblioteca Municipal de Muel prevé, además, la presentación de dos libros. El 8 de mayo, la de Los espejos no tienen memoria (2025), impresa por Imperium Ediciones, la primera novela de Mª Pilar Benedicto.

'Los espejos no tienen memoria'. / SERVICIO ESPECIAL

Amparo, el personaje de la novela, nace en 1930 en Villanueva de Gállego, en una España rural marcada por la escasez. Su vida discurre entre sueños de superación y las imposiciones sociales, políticas y religiosas de aquella época convulsa. El nacimiento de su hermana cambiará para siempre su destino. Decidida a estudiar Magisterio en un tiempo en el que a las mujeres se les negaba casi todo, Amparo se enfrentará a las tensiones familiares, los vaivenes del amor y la represión de posguerra. Sus conversaciones con Virtudes, su confidente y amiga, tejen la historia de una mujer que nunca se rindió.

Y, el 22 de mayo, será el turno de Estás en mis ojos (2025), impresa por Ediciones Destino, de Angélica Morales (Teruel, 1970). En 1985, la fotógrafa Hélène Roger, fundadora de la prestigiosa agencia parisina de fotografía Roger-Viollet, es asesinada a los 83 años por su marido y socio, Jean Fisher. Al frente de la investigación figuran los inspectores Isabel Santolaria y Michel Étienne, con el que mantiene una relación extramatrimonial basada en la dominación y la violencia. Fisher se suicida antes de que comience el juicio, y el acoso de Michel hace que Isabel tome una decisión que marcará su vida.

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En 2019, Isabel escribe memorias de personajes célebres cuando recibe la llamada de Carlota Masson, extrabajadora de la agencia, con un encargo: la biografía de Hélène. Inevitablemente, Isabel volverá a revivir los años más duros de su vida mientras relata la historia de una mujer adelantada a su tiempo, que logró ser ella misma y hacerse un hueco en un mundo de hombres.