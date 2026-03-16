Paniza vuelve a vibrar a ritmo de Jota
Asociación Cultural Aires del Águila
Paniza volvió a convertirse en punto de encuentro para los amantes de la jota los días 7, 8 y 22 de febrero, con la celebración del III Certamen Villa de Paniza-Memorial Julián Cerced, en las modalidades de jota cantada y bailada, organizado por la Asociación Cultural Aires del Águila.
Esta cita tan esperada rindió homenaje, un año más, a Julián Cerced uno de los fundadores de la asociación, reuniendo a numerosos participantes y un público entregado que llenó, en todas las sesiones, el recinto donde tuvo lugar el evento.
Las eliminatorias, celebradas el primer fin de semana de febrero, fueron todo un éxito de participación con más de 200 concursantes, y dejaron patente el interés que sigue despertando la jota en nuestra Comunidad Autónoma.
La final, disputada el 22 de febrero, destacó por el altísimo nivel de los finalistas y por lo reñidas que estuvieron las distintas categorías, ofreciendo una tarde inolvidable tanto para los concursantes como para los asistentes. La emoción, el talento y la pasión por la jota se respiraron desde el primer compás hasta el último paso de baile.
Desde la Asociación Cultural Aires del Águila queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento al Ayuntamiento de Paniza, a todos los patrocinadores, participantes y a todas las personas que con su ayuda desinteresada hacen posible, año tras año, la organización de este certamen. Su apoyo es fundamental para mantener viva la tradición jotera y seguir promoviendo la cultura aragonesa.
La jota sigue muy viva en Paniza gracias al esfuerzo conjunto de los miembros de la A.C. Aires del Águila, las instituciones y los aficionados que mantienen encendida la llama de nuestro arte más representativo.
Aniñón y Santa Quiteria, próximas citas
La actividad no se detiene tras el certamen. El próximo 19 de abril tendrá lugar en Aniñón la XII Concentración de Escuelas de Jota, una cita que reunirá a escuelas procedentes de distintos puntos de la provincia de Zaragoza, a la que asistirá la A.C. Aires del Águila, y que promete ser una gran jornada de convivencia y amor por la jota.
Y como cada año, como es ya una tradición, Aires del Águila participará en las fiestas en honor de Santa Quiteria con la Misa Baturra que se celebrará el domingo 24 de mayo.
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