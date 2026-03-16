Paniza vuelve a vibrar a ritmo de Jota

Paniza volvió a convertirse en punto de encuentro para los amantes de la jota los días 7, 8 y 22 de febrero, con la celebración del III Certamen Villa de Paniza-Memorial Julián Cerced, en las modalidades de jota cantada y bailada, organizado por la Asociación Cultural Aires del Águila.

El evento rindió homenaje a Julián Cerced, uno de los fundadores. / SERVICIO ESPECIAL

Esta cita tan esperada rindió homenaje, un año más, a Julián Cerced uno de los fundadores de la asociación, reuniendo a numerosos participantes y un público entregado que llenó, en todas las sesiones, el recinto donde tuvo lugar el evento.

Las eliminatorias, celebradas el primer fin de semana de febrero, fueron todo un éxito de participación con más de 200 concursantes, y dejaron patente el interés que sigue despertando la jota en nuestra Comunidad Autónoma.

La final, disputada el 22 de febrero, destacó por el altísimo nivel de los finalistas y por lo reñidas que estuvieron las distintas categorías, ofreciendo una tarde inolvidable tanto para los concursantes como para los asistentes. La emoción, el talento y la pasión por la jota se respiraron desde el primer compás hasta el último paso de baile.

Desde la Asociación Cultural Aires del Águila queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento al Ayuntamiento de Paniza, a todos los patrocinadores, participantes y a todas las personas que con su ayuda desinteresada hacen posible, año tras año, la organización de este certamen. Su apoyo es fundamental para mantener viva la tradición jotera y seguir promoviendo la cultura aragonesa.

Noticias relacionadas

La jota sigue muy viva en Paniza gracias al esfuerzo conjunto de los miembros de la A.C. Aires del Águila, las instituciones y los aficionados que mantienen encendida la llama de nuestro arte más representativo.