Paso decisivo para recuperar el esplendor de Santa Quiteria en Encinacorba

La cesión, el año pasado, de la ermita de Santa Quiteria y del Esconjuradero al Ayuntamiento de Encinacorba marcó el inicio de una nueva etapa orientada a garantizar la conservación y puesta en valor de uno de los bienes patrimoniales más significativos del municipio.

La ermita fue construida a finales del siglo XIII. / SERVICIO ESPECIAL

La ermita, construida a finales del siglo XIII y declarada Bien Catalogado del Patrimonio Cultural Aragonés en 2002, posee un gran valor histórico, cultural y simbólico para el pueblo y sus vecinos.

Deterioro de la ermita. / SERVICIO ESPECIAL

Gracias a una subvención de la Diputación de Zaragoza, del plan de restauración de bienes inmuebles y de bienes muebles de interés histórico-artístico de propiedad municipal en municipios de la provincia de Zaragoza para los años 2025-2026, el ayuntamiento ha podido iniciar las primeras actuaciones destinadas a frenar su deterioro y asegurar la estabilidad del edificio.

Una primera fase para asegurar el edificio

La intervención que se está llevando a cabo tiene como objetivo principal detener el deterioro más inmediato del inmueble y evitar el riesgo de derrumbe, permitiendo ganar tiempo para desarrollar, en el futuro, fases más completas de restauración.

A grandes rasgos, la primera fase de los trabajos se articula en tres actuaciones fundamentales. En primer lugar, se procederá a retirar los elementos deteriorados de la cubierta actual, que ya no cumplen su función de protección frente a la lluvia y suponen además un peso innecesario y peligroso para la estructura.

En segundo lugar, se reutilizarán los elementos estructurales que todavía conservan capacidad portante, completándolos con una estructura ligera que permitirá instalar una cubierta provisional de chapa metálica. Esta solución garantizará la estanqueidad del edificio, evitando la entrada de agua tanto al interior como a los muros.

Por último, en la fase final se llevará a cabo la consolidación de los elementos portantes (muros, arcos y contrafuertes), para que puedan trabajar con seguridad frente a las cargas que transmitirá en el futuro la cubierta definitiva.

Estado actual del inmueble

El estado de la cubierta hacía imprescindible esta intervención. Se ha comprobado que uno de los vanos situados a los pies, en el lado de la epístola, se encuentra completamente hundido, con parte de una jácena en una situación muy precaria, lo que supone un serio riesgo para otros elementos estructurales principales.

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El resto de la cubierta presenta además graves problemas de pudrición de la madera debido a las numerosas filtraciones de agua. La cobertura de teja se encuentra muy deteriorada y apenas conserva zonas que garanticen la estanqueidad, por lo que durante episodios de lluvia el agua entra sin impedimento al interior del inmueble.