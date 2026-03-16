Una ruta guiada dará a conocer el Cerro de San Pablo

El Centro de Interpretación Dinosaurios de Zaragoza de Villanueva de Huerva invita a conocer el cerro de San Pablo a través de una ruta guiada que se realizará el sábado 4 de abril.

Una cata de patrimonio. / SERVICIO ESPECIAL

«Tras hacer frente entre 1559 y 1562 al dorado del retablo mayor de San Francisco de Sariñena, Diego se concertó en la última fecha con el concejo de Villanueva de Huerva para pintar un retablo dedicado a San Pablo, ya erigido en blanco en la ermita del apóstol de la localidad. De conformidad con lo negociado, presentó como fiador en Zaragoza al carpintero Antón Villar, dado que debía desmontarlo y trasportarlo a la capital para trabajar en él». Diego no era otro que el prestigioso pintor Diego González de San Martín, como nos descubre el profesor Jesús Criado Mainar en este párrafo de su libro Las arte plásticas del segundo Renacimiento en Aragón. Pintura y Escultura 1540-1580 (Centro de Estudios Turiasonenses, IFC, 1996).

La ermita de San Pablo, ubicada sobre el cerro homónimo, se construyó en el siglo XVI. El 7 de mayo de 1535 Francisco Aguirre, vicario general de Zaragoza, la nombra junto a la ermita de San Vicente como lugar de procesión anual de los parroquianos de Villanueva. En este documento se constata que San Pablo en ese momento estaba en fase de construcción. Sin embargo, su aislamiento del pueblo y el autoexpolio sufrido por nuestro patrimonio en el pasado reciente, ha dejado solo ruinas: queda en pie un muro de mampostería con sus contrafuertes y los bajos de diferentes estancias laterales. También se aprecia el inicio de dos arcos que cubrirían la nave principal y varios bloques de piedra numerados.

Anteriormente, en sus alturas, San Pablo había acogido asentamientos humanos. Allí se encontraron los restos de la primera presencia humana en Villanueva de Huerva, concretamente fragmentos de cerámica de boquique datados en la Edad del Bronce, alrededor del 2.000 a.C. Otros materiales recogidos en diferentes prospecciones arqueológicas evidencian la ubicación de un poblado en el Bronce tardío, hacia el año 1.300 a.C.

Geológicamente hablando, San Pablo es una plataforma estructural a la que se le denomina en geomorfología «mesa». Se caracteriza por ser una zona elevada del terreno con una cima llana y rodeada de escarpes verticales. Son típicas de zonas áridas y modeladas por la erosión de agentes geológicos externos como la lluvia y el viento, dándoles un aspecto que nos transporta incluso a otros planetas.

Esta plataforma está formada por una gruesa secuencia de arcillas coronada por una formación de carbonato. Estos sedimentos datan del periodo Mioceno (hace unos 20 millones de años) y están cubiertos por una fina capa de sedimentos aluviales (formados a partir de materiales arrastrados y depositados por corrientes de agua) ligeramente cementados del tránsito Plioceno-Cuaternario (hace 3,5 millones de años). Al pie de los escarpes de la mesa hay diversos taludes triangulares que datan desde los 35.000 a.C. a edad post-medieval.

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