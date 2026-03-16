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La Ruta del Vino refuerza su proyección nacional en Fitur, Navartur y FINE

La Ruta del Vino en Fitur.

La Ruta del Vino en Fitur. / RUTA DEL VINO CAMPO DE CARIÑENA

Ruta del Vino

Campo de Cariñena

El arranque de 2026 confirma que la Ruta del Vino Campo de Cariñena sigue dando pasos firmes en su consolidación como destino enoturístico de referencia. La presencia en tres citas clave del calendario profesional —Fitur, Navartur y FINE— ha permitido reforzar la visibilidad del territorio y afianzar relaciones con operadores, agencias y prescriptores especializados.

La Ruta del Vino refuerza su proyección nacional en Fitur, Navartur y FINE

Cata de vino en Navartur / RUTA DEL VINO CAMPO DE CARIÑENA

En Fitur, celebrada en Ifema Madrid, volvimos a mostrar la riqueza y diversidad de nuestra propuesta: bodegas históricas y proyectos innovadores, patrimonio, gastronomía y experiencias como el Bus del Vino, que continúa despertando interés entre el público urbano. Seguimos trabajando de forma coordinada con Turismo de Aragón y con el resto de Rutas del Vino aragonesas, convencidos de que la colaboración multiplica resultados y fortalece la imagen conjunta de nuestra comunidad como destino enoturístico.

La Ruta del Vino refuerza su proyección nacional en Fitur, Navartur y FINE

La Ruta del Vino en FINE. / RUTA DEL VINO CAMPO DE CARIÑENA

La presencia en Navartur, en Pamplona, nos permitió acercarnos a un público muy vinculado al turismo de proximidad y a las escapadas de fin de semana. Navarra y el norte peninsular representan un mercado estratégico por su cercanía y por la afinidad con propuestas que combinan vino, naturaleza y gastronomía. Durante la feria ofrecimos catas que sirvieron no solo para presentar nuestros vinos, sino también para contar el territorio y las experiencias que lo acompañan, despertando el interés de visitantes que buscan autenticidad y cercanía.

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Por su parte, la participación en la séptima edición de FINE #WineTourism Marketplace que se celebró el 3 y 4 de marzo en Valladolid, tuvo un marcado enfoque profesional. Este evento, punto de encuentro global para los profesionales del enoturismo, reúne a más de 140 expositores y un centenar de compradores con el objetivo de impulsar la promoción de destinos enoturísticos, fortalecer alianzas y abrir nuevas oportunidades comerciales en torno al vino. Este espacio especializado facilita encuentros B2B con agencias y operadores nacionales e internacionales centrados exclusivamente en el turismo del vino. Allí pusimos el acento en nuestro paisaje, en la garnacha como seña de identidad y en la capacidad del territorio para ofrecer experiencias completas que combinan cultura, historia y viticultura.

Vistabella y Fuendetodos: nuevas incorporaciones que amplían el territorio

El crecimiento de la Ruta también se refleja en la incorporación de nuevas localidades asociadas. En los últimos meses se han sumado Vistabella y Fuendetodos, dos municipios que aportan personalidad y nuevos atractivos al proyecto común.

Vistabella suma paisaje y esencia rural. Su entorno, ligado a la tierra y al viñedo, encaja de forma natural en la filosofía de la Ruta: un turismo pausado, cercano y conectado con el territorio.

Fuendetodos, conocido por ser el lugar de nacimiento de Francisco de Goya, aporta una dimensión cultural singular. Integrar arte, patrimonio y vino en una misma experiencia enriquece la propuesta y amplía las motivaciones de quienes nos visitan.

Con estas incorporaciones, la Ruta del Vino Campo de Cariñena no solo crece en extensión, sino también en contenido. Se refuerza así un modelo basado en la cooperación entre municipios, empresas y entidades, convencidos de que el vino es un hilo conductor que une paisaje, cultura y desarrollo local.

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