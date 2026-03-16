San Sebastián vuelve a las calles de Longares

Longares celebró el 20 de enero, como es tradicional, la festividad de San Sebastián, uno de los patrones del municipio. Como principal novedad, se celebró una procesión con el santo por las calles aledañas a la iglesia, algo que no se realizaba desde hace décadas. El programa de actos incluyó la citada procesión y una misa en honor al patrón, al término de la cual, los socios del club de la Tercera Edad San Sebastián conmemoraron su fiesta con un aperitivo en las instalaciones que tienen cedidas por el consistorio.

Debido a los días de luto oficial tras el trágico accidente ferroviario de Adamuz, el ayuntamiento decidió aplazar para el día 1 de febrero la gran chocolatada a beneficio de la campaña contra el hambre, que el grupo local de Manos Unidas suele preparar el día del santo por la tarde. Tras la chocolatada, la actuación del trío musical Palenzuela puso un animado broche musical a la primera cita festiva de Longares en el calendario del 2026.

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La próxima celebración festiva en Longares serán las fiestas de la Santa Espina, que tendrán lugar entre los días 8 y 10 del mes de mayo, y en cuyo programa no faltarán actuaciones musicales y festejos populares taurinos como actos más destacados.