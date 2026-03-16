ASOCIACIÓN DE MUJERES
Una semana cargada de risas, juegos y talleres en Cosuenda
La Crónica del Campo de Cariñena
Desde el Ayuntamiento de Cosuenda quieren expresar el más sincero agradecimiento a la asociación de mujeres de la localidad por su cariño, esfuerzo y dedicación en la semana cultural en la que disfrutaron de unos días llenos de vida, aprendizaje y convivencia.
En la programación no faltó de nada. El lunes de risas arrancaron motores con juegos donde la participación y el buen humor fueron los protagonistas. El martes saludable aprendieron los mejores trucos de cocina con el taller de freidora de aire de la Cruz Roja, sano y riquísimo. El miércoles de tensión y cartas no podía faltar el tradicional concurso de rabino, manteniendo viva la chispa de la competición sana. El jueves de mimos aprendieron a cuidarse un poquito más con la sesión de rutina facial. El viernes de creatividad cerraron los talleres con unos portarretratos preciosos, decorados con conchas y adornos que ahora guardarán sus mejores recuerdos.
Y por supuesto, el toque dulce de cada día: esas recetas y dulces caseras que les han acompañado en cada jornada.
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