Tosos apoya la conservación del lince

Aragón participará en el programa nacional de conservación del lince ibérico con la reintroducción de ocho ejemplares, cuatro machos y cuatro hembras procedentes del programa de cría en cautividad, en la cuenca del río Huerva. La zona seleccionada abarca unas 27.500 hectáreas en varios municipios de las comarcas Campo de Cariñena, Campo de Belchite y el entorno de Zaragoza, un territorio con baja densidad de población y hábitats adecuados para la especie.

El proyecto cuenta con el respaldo de los ayuntamientos del territorio, y el Ayuntamiento de Tosos ha apoyado la iniciativa desde el inicio, participando en las reuniones informativas y siendo uno de los primeros consistorios en dar su visto bueno a la reintroducción.

Según el informe técnico del Gobierno de Aragón, la presencia del lince será compatible con las actividades tradicionales del medio rural. En el caso de la caza, la especie contribuye a controlar mesodepredadores como zorros o ginetas, lo que puede favorecer la recuperación de especies cinegéticas como la perdiz.

Para la agricultura, el lince puede ayudar a regular las poblaciones de conejo, cuya proliferación en algunas zonas del valle del Ebro provoca daños en cultivos. En cuanto a la ganadería, los estudios realizados en otras comunidades muestran que los ataques son poco frecuentes y, en caso de producirse, los daños están cubiertos por compensaciones públicas.

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La reintroducción del lince ibérico, además de su valor ambiental, puede suponer una oportunidad para el desarrollo rural y el turismo de naturaleza en las comarcas y municipios implicados ,como es el caso de Tosos.