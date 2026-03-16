Tradición y mucha emoción en la fiesta de los Quintos de Aguarón

Aguarón vivió el domingo 1 de febrero una de sus tradiciones más queridas con la celebración de la fiesta de los Quintos, una jornada muy especial que volvió a reunir a vecinos y amigos en torno a la música, la convivencia y el orgullo por las costumbres del municipio.

Los grandes protagonistas de este año fueron los jóvenes nacidos en 2006: Pablo Cucalón, Esther Ruesca, Alberto Castanera, César Anadón, Marta Ruesca, Luis Lacilla, Óscar Villacampa, Nerea Fontanas y Sebi Vlad, quienes disfrutaron de un día cargado de emoción y momentos inolvidables junto a sus familias, amigos y vecinos.

La celebración comenzó ya la víspera con una animada fiesta en el Pub Battibul, que sirvió como antesala de una jornada dominical marcada por el buen ambiente y los reencuentros. Durante todo el día, Aguarón se llenó de alegría y de momentos entrañables que reforzaron los lazos entre los aguaroneros.

Uno de los aspectos más destacados de esta tradición volvió a ser la implicación y dedicación de las familias de los quintos, así como de sus amigos y allegados, que durante semanas trabajaron con ilusión en la preparación del estupendo ágape que se ofreció a todas las personas que quisieron acompañar a los jóvenes en este día tan especial. Un esfuerzo colectivo que puso de manifiesto el espíritu de colaboración y hospitalidad que caracteriza a esta celebración.

La fiesta de los Quintos volvió así a consolidarse como una cita imprescindible en el calendario local, manteniendo viva una tradición que se transmite de generación en generación y que forma parte de la identidad de Aguarón.

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Sin duda, un año más, la festividad de San Blas se celebró con la misma ilusión que siempre, gracias al compromiso y entusiasmo de sus jóvenes y de todas las personas que hacen posible que esta tradición siga viva.