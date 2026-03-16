ACTIVIDAD PARA DESCUBRIR EL PATRIMONIO
Los vecinos de Encinacorba y Paniza se interesan por los secretos de la cultura
La Crónica del Campo de Cariñena
El proyecto Los secretos mejor contados del Campo de Cariñena continúa despertando un gran interés entre la ciudadanía. Las visitas realizadas a Encinacorba y Paniza, el pasado 28 de febrero, repitieron el éxito de otras localidades. Un grupo de 40 participantes venidos de la comarca y de otros lugares disfrutaron del patrimonio existente en las iglesias de estos municipios.
El encargado de guiar estas visitas es el historiador José Luis Cortés Perruca, quien descubre a los asistentes los secretos y curiosidades del Campo de Cariñena, aportando una visión cercana y rigurosa de su riqueza histórica y cultural.
La próxima visita tendrá lugar el 26 de abril, en Aguilón y Tosos, por lo que se recomienda estar muy atentos a la página web oficial de la Comarca, donde se publicarán los datos necesarios para la inscripción, ya que las plazas suelen agotarse rápidamente.
Para más información, las personas interesadas pueden llamar al 976 620 817.
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