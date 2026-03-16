Los vecinos de Encinacorba y Paniza se interesan por los secretos de la cultura

El proyecto Los secretos mejor contados del Campo de Cariñena continúa despertando un gran interés entre la ciudadanía. Las visitas realizadas a Encinacorba y Paniza, el pasado 28 de febrero, repitieron el éxito de otras localidades. Un grupo de 40 participantes venidos de la comarca y de otros lugares disfrutaron del patrimonio existente en las iglesias de estos municipios.

La última salida también permitió disfrutar del patrimonio de Paniza. / SERVICIO ESPECIAL

El encargado de guiar estas visitas es el historiador José Luis Cortés Perruca, quien descubre a los asistentes los secretos y curiosidades del Campo de Cariñena, aportando una visión cercana y rigurosa de su riqueza histórica y cultural.

La próxima visita tendrá lugar el 26 de abril, en Aguilón y Tosos, por lo que se recomienda estar muy atentos a la página web oficial de la Comarca, donde se publicarán los datos necesarios para la inscripción, ya que las plazas suelen agotarse rápidamente.

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Para más información, las personas interesadas pueden llamar al 976 620 817.