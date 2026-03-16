Los vecinos de Longares no se pierden su merienda tradicional de Jueves Lardero

Los habitantes de Longares se congregaron el 12 de febrero para celebrar el Jueves Lardero, una cita imprescindible en el calendario festivo longarino. El ayuntamiento organizó una merienda en el pabellón, contando con la colaboración de los miembros de la junta directiva de la Asociación de Madres y Padres del colegio público de educación infantil y primaria Diego Escolano, quienes se encargaron de preparar y distribuir los más de 800 bocadillos que se consumieron en el acto.

La merienda constó de bocadillos de longaniza asada a la brasa, preparada por los trabajadores de la brigada municipal. En total se consumieron alrededor de 75 kilos de longaniza y 190 barras de pan, acompañados de más de 60 litros de refrescos y unos 50 litros de vino.

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La celebración estuvo muy concurrida y finalizó con un bingo para recaudar fondos para las actividades del AMPA y del colegio longarino.