Dentro de la programación de la Biblioteca de Muel, el 26 de febrero acogió un concurrido recital poético con la presentación de sendos poemarios editados por El Eco de los Libres. En primer lugar, Corazonadas del autor Julio Izquierdo (Sástago, 1938), «acompañado a la guitarra por Cecilio Hernández, que compuso expresamente una melodía para Cabalga la luna, uno de los poemas que incluye esta entrega», detalla Marcos Callau, su editor.

Los vecinos de Muel calientan la voz y presentan sus poemas / MIGUEL BERTOJO

«Suenan en las noches largas los recuerdos de la infancia. Suenan los atardeceres […]», así comienza Tercera edad, otro de los 86 poemas que incluye el libro y que declamó con especial sentimiento. «Izquierdo es poeta clásico, muy machadiano, con influencias lorquianas muy marcadas. Muy próximo también a Cernuda o Miguel Hernández. La singularidad de este libro es que se trata de un texto manuscrito, algo por otra parte habitual en él. La biblioteca infantil de Cuarte de Huerva lleva de hecho su nombre. Además, tiene una tertulia literaria semanal en la cafetería El sombrero loco».

Recital poético en la biblioteca. / MIGUEL BERTOJO

A continuación fue el turno de La seda de nuestros cuerpos de Lourdes Alhajas (Zaragoza, 1974). «Es su primer poemario, pero hablamos de una escritora novel que en absoluto parece tal: no solo escribe desde siempre, sino que es una gran lectora», matiza Callau. Son poemas muy feministas, de una fuerza enorme: «Fui trenzada con tus entrañas al ritmo de tus nanas. De tus senos bebí el rocío que me hizo inmortal. Ahora riego desde las yemas de los míos […]». Así suena de hecho Para mi madre.

«Su libro da voz a otras mujeres que no han podido expresarse, gritar o protestar en un determinado momento vital. ¡No es una circunstancia que se dé en un autor(a) primerizo(a), pero Lourdes lo ha logrado! Curiosamente, desde la más absoluta intimidad».

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El acto contó con la presencia de los prologuistas de ambos libros: Agustín Blanco y Carmen Aliaga respectivamente.