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Vistabella da nueva vida a San Antón

Hoguera de San Antón en Vistabella.

Hoguera de San Antón en Vistabella. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica del Campo de Cariñena

Vistabella

El invierno continúa su curso en Vistabella, pero lejos de traer quietud, vuelve a convertirse en un tiempo de encuentro. El pasado 17 de enero el pueblo celebró San Antón, una de las citas más queridas del calendario invernal, que este año llegó acompañada por una novedad que llenó de movimiento las calles desde primera hora de la mañana.

Vistabella reúne a coleccionistas de vehículos clásicos. | SERVICIO ESPECIAL

Vistabella reúne a coleccionistas de vehículos clásicos. / SERVICIO ESPECIAL

Como en tantos otros lugares de Aragón, desde siempre y al caer la tarde se prende la hoguera en torno a la cual se reúnen vecinos y vecinas para compartir pastas, moscatel y conversación alrededor del fuego.

Durante el encuentro se pudo contemplar gran variedad de marcas y modelos. | SERVICIO ESPECIAL

Durante el encuentro se pudo contemplar gran variedad de marcas y modelos. / SERVICIO ESPECIAL

Pero este año la celebración tuvo un carácter especial. Con la finalidad de fomentar las fiestas de invierno, la Comisión de Fiestas, con la colaboración desinteresada de varios vistabellenses e incluso de buenos amigos y aficionados del vecino Aladrén, organizó por primera vez una reunión de vehículos clásicos durante la mañana del 17 de enero.

Vecinos y visitantes compartieron mesa para recuperar fuerzas. | SERVICIO ESPECIAL

Vecinos y visitantes compartieron mesa para recuperar fuerzas. / SERVICIO ESPECIAL

El día amaneció frío y lluvioso, pero, aun así, la concentración superó todas las expectativas y nos visitaron alrededor de 120 personas con unos 45 coches y 13 motos. Desde los entrañables Seat 600, Renault 4 o Citroën 2CV, hasta motos como Vespas o Montesas, y deportivos de los años 80 y 90 como un Nissan 300ZX o un BMW M3, ocuparon durante la mañana Las Eras de Vistabella, y despertaron la curiosidad tanto de vecinos como de visitantes.

Reunión de vehículos clásicos en Vistabella. | SERVICIO ESPECIAL

Reunión de vehículos clásicos en Vistabella. / SERVICIO ESPECIAL

Mientras los vehículos estaban expuestos, se ofreció a todos los asistentes un almuerzo en el pabellón municipal por cortesía de la Comisión de Fiestas. Después, en el Bar El Horno, se proyectó una grabación del rally celebrado en Vistabella en 1985, que permitió comprobar cómo han cambiado en cuarenta años los coches, las carreras y la propia imagen del pueblo.

Muchos de los visitantes aprovecharon además para recorrer las calles y conocer Vistabella, que ese día ofrecía una estampa muy especial, con la niebla por debajo de las montañas y las chimeneas humeantes sobre los tejados.

El buen ambiente continuó durante el vermú y se prolongó por la tarde con la preparación de la tradicional hoguera, que se encendió a las ocho de la noche junto al río Huerva. El ayuntamiento ofreció longanizas y se prepararon buenas brasas para compartir comida y bebida entre todos los asistentes.

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La fiesta continuó después en el bar hasta bien entrada la madrugada, concluyendo una jornada que reunió a más vistabellenses y visitantes que en años anteriores y que contribuyó a dar nueva vida a la celebración de San Antón.

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