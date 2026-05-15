PROGRAMACIÓN EN LA COMARCA CAMPO DE CARIÑENA
Casi 1.000 deportistas participan en 76 actividades
La Crónica del Campo de Cariñena
El Servicio Comarcal de Deportes de la Comarca Campo de Cariñena ha programado 76 actividades durante el curso 2025-2026 en las que participan 970 personas con un total de 29 monitores.
Adultos y escolares
Las actividades que se están desarrollando este curso para adultos en los distintos municipios del Campo de Cariñena son baile en pareja y baile en línea, boxeo, defensa personal, gap, pump, gimnasia de mantenimiento, hipopresivos, pádel, pilates, ciclo indoor, yoga y zumba.
Para los escolares hay baile moderno, baloncesto escuela, alevín, infantil mixto y cadete femenino, boxeo, defensa personal, gimnasia rítmica, pádel, patinaje artístico, multideporte y psicomotricidad.
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