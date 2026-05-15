Casi 1.000 deportistas participan en 76 actividades

El Servicio Comarcal de Deportes de la Comarca Campo de Cariñena ha programado 76 actividades durante el curso 2025-2026 en las que participan 970 personas con un total de 29 monitores.

El baloncesto está muy presente en la oferta deportiva. / SERVICIO ESPECIAL

Adultos y escolares

Los escolares disfrutan de una docena de actividades. / SERVICIO ESPECIAL

Las actividades que se están desarrollando este curso para adultos en los distintos municipios del Campo de Cariñena son baile en pareja y baile en línea, boxeo, defensa personal, gap, pump, gimnasia de mantenimiento, hipopresivos, pádel, pilates, ciclo indoor, yoga y zumba.

Noticias relacionadas

Para los escolares hay baile moderno, baloncesto escuela, alevín, infantil mixto y cadete femenino, boxeo, defensa personal, gimnasia rítmica, pádel, patinaje artístico, multideporte y psicomotricidad.