CAMPAÑA DE ESQUÍ
82 escolares esquían en Candanchú y Panticosa
La Crónica del Campo de Cariñena
Dentro de las actividades promovidas por la Comarca Campo de Cariñena para el alumnado de los colegios, está la campaña de esquí escolar.
En una emocionante aventura invernal, 82 estudiantes y 8 adultos entre profesores y acompañantes de las localidades de Aguarón, Aladrén, Alfamén, Cariñena, Cosuenda, Longares, Mezalocha, Muel y Paniza, disfrutaron de la Campaña de Esquí 2026 del 17 al 20 de marzo.
Los participantes de los colegios de Alfamén, Cariñena y Longares estuvieron en las pistas de la estación de Candanchú, mientras que el alumnado de los CRA Orba y La Cepa se deslizaron por las nevadas pendientes de la estación de Panticosa.
La Comarca Campo de Cariñena apoyó esta iniciativa financiando aproximadamente el 30% de la actividad, en su compromiso con el desarrollo y bienestar de los jóvenes, ya que estas iniciativas no solo fomentan un estilo de vida activo y saludable a través del deporte, sino que también son una plataforma excelente para fortalecer sus relaciones sociales.
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