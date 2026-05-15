82 escolares esquían en Candanchú y Panticosa

Dentro de las actividades promovidas por la Comarca Campo de Cariñena para el alumnado de los colegios, está la campaña de esquí escolar.

Escolares y adultos en la estación de esquí de Candanchú. / SERVICIO ESPECIAL

En una emocionante aventura invernal, 82 estudiantes y 8 adultos entre profesores y acompañantes de las localidades de Aguarón, Aladrén, Alfamén, Cariñena, Cosuenda, Longares, Mezalocha, Muel y Paniza, disfrutaron de la Campaña de Esquí 2026 del 17 al 20 de marzo.

Los participantes de los colegios de Alfamén, Cariñena y Longares estuvieron en las pistas de la estación de Candanchú, mientras que el alumnado de los CRA Orba y La Cepa se deslizaron por las nevadas pendientes de la estación de Panticosa.

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La Comarca Campo de Cariñena apoyó esta iniciativa financiando aproximadamente el 30% de la actividad, en su compromiso con el desarrollo y bienestar de los jóvenes, ya que estas iniciativas no solo fomentan un estilo de vida activo y saludable a través del deporte, sino que también son una plataforma excelente para fortalecer sus relaciones sociales.