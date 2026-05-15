Aguarón programa jotas, música, teatro y una marcha contra el cáncer

Aguarón vive un intenso mes de mayo lleno de cultura, tradición y convivencia.

Espectáculo de jota. / SERVICIO ESPECIAL

El viernes 15 de mayo, la localidad celebra San Isidro, patrón de los agricultores, con una completa programación para disfrutar en comunidad. Los actos comenzarán a las 18.30 horas con la misa en honor al santo. Posteriormente, se podrá disfrutar de un aperitivo popular en el pabellón, seguido de un gran espectáculo de jota aragonesa, riojana y navarra a cargo de Carisma Aragonés, acompañado del grupo Por la ribera del Ebro.

La programación continuará el sábado 16 de mayo con la representación teatral de la compañía Baruca Diversas Teatro, que pondrá en escena Irreverentes, basada en los entremeses de Miguel de Cervantes.

Además, el sábado 30 de mayo por la noche tendrá lugar una gran actuación de grupos de baile en línea y baile en pareja, con la participación de vecinos y aficionados llegados desde Aguarón, Alfamén, Botorrita, Cariñena, Cosuenda, Cuarte de Huerva, Longares, María de Huerva, Muel y Zaragoza.

El domingo 31 de mayo, la Junta Local de la AECC de Aguarón organizará una marcha contra el cáncer, consistente en un recorrido de ida y vuelta de 7 kilómetros por el Camino de Encinacorba, en apoyo a la investigación y la lucha contra esta enfermedad.

Para cerrar el fin de semana, a las 19.00 horas, en la iglesia parroquial, se celebrará una gran audición musical a cargo de los alumnos de la Escuela Santa Cecilia de Aguarón.

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