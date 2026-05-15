Aguarón reafirma su devoción a Jesús Nazareno

La Semana Santa de Aguarón ha vuelto a convertirse en una de las celebraciones más multitudinarias y emotivas de la localidad, reuniendo a vecinos, familiares y visitantes en torno a una tradición profundamente arraigada.

Los actos comenzaron el Domingo de Ramos con la bendición de ramos durante la Misa. Ya por la tarde, la Cofradía de Jesús Nazareno preparó la tradicional procesión, mientras varios cofrades se encargaban de vestir al santo, siguiendo una costumbre que se mantiene generación tras generación con el máximo cuidado, respeto y devoción.

Con el sonido de las campanas de la Ermita, Jesús Nazareno inició su camino hacia el pueblo, recorriendo los cuatro kilómetros que separan el paraje de la localidad. Entrada ya la noche, el santo llegó a Aguarón acompañado por la banda de música y recibido por numerosos vecinos al son de las campanas de la iglesia, en uno de los momentos más esperados y emocionantes.

La Cofradía de Jesús Nazareno fue la encargada de sacar al santo en procesión tanto el Jueves Santo como el Viernes Santo. En esta última jornada, Jesús Nazareno estuvo acompañado por La Dolorosa, imagen portada exclusivamente por mujeres, tradicionalmente aquellas que van a contraer matrimonio, manteniendo así otra de las costumbres más singulares y emotivas de la localidad.

El Lunes de Pascua, festivo local en Aguarón, los vecinos subieron en romería hasta la ermita para despedir a Jesús Nazareno hasta el próximo año. Cabe destacar la participación de numerosos jóvenes del municipio, que fueron los encargados de subir al santo, asegurando el relevo generacional de la cofradía.

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Los romeros permanecieron durante toda la jornada en El Santo, disfrutando de un día de convivencia en el privilegiado entorno natural situado a los pies de la Sierra de Algairén. Para esta ocasión, el ayuntamiento habilitó el salón de la antigua residencia, permitiendo compartir juntos una fecha tan especial y señalada para todos los aguaroneros.