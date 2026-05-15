MEJORA URBANA
Aguarón renueva la red y pavimenta la calle La Peña
La Crónica del Campo de Cariñena
El Ayuntamiento de Aguarón ha finalizado las obras de renovación de la red de abastecimiento de agua potable y pavimentación de la calle La Peña, una mejora notable tanto en las infraestructuras como la imagen de esta zona del municipio.
Los trabajos han incluido la sustitución de la antigua red de abastecimiento, que presentaba problemas derivados del paso del tiempo y continuas averías, así como la ejecución de una nueva pavimentación, mejorando la seguridad, accesibilidad y comodidad para vecinos y peatones.
Además de la renovación de las infraestructuras hidráulicas, la actuación ha supuesto una importante mejora estética del entorno, dejando una calle más limpia, ordenada y renovada, acorde con las necesidades actuales del municipio.
Desde el consistorio se destaca que esta obra forma parte de un plan de mejora progresiva de las infraestructuras urbanas de Aguarón, con el objetivo de ir modernizando poco a poco diferentes espacios públicos y servicios municipales.
El equipo de Gobierno municipal continúa trabajando para avanzar en la renovación de calles y plazas, contribuyendo así a que Aguarón sea cada día un municipio más cuidado, accesible y agradable para vivir.
Asimismo, el Ayuntamiento de Aguarón informa de que, próximamente, se procederá a la pavimentación de diversas calles y plazas, continuando con las actuaciones previstas dentro del plan de mejora urbana impulsado por el consistorio.
Con este tipo de intervenciones, Aguarón continúa avanzando en su renovación y puesta en valor, mejorando la calidad de vida de sus vecinos y ofreciendo una imagen más moderna y cuidada del municipio.
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