Aladrén refuerza las zonas con riesgo de desprendimientos

El Ayuntamiento de Aladrén comenzó en abril los trabajos de consolidación y sujeción de las rocas situadas en las zonas de la Virgen y la loma, una actuación considerada prioritaria por el consistorio ante el riesgo existente de desprendimientos.

Tras los seísmos registrados recientemente en la zona, y después de la visita del Departamento del Servicio de Seguridad y Protección Civil de la Dirección General de Interior y Emergencias, se constató el riesgo existente y la necesidad de adoptar medidas preventivas para garantizar la seguridad, comprobándose la existencia de bloques sueltos, lajas y elementos en voladizo con riesgo de desprendimiento, además de material descompuesto que puede movilizarse con las lluvias. La proximidad de viviendas al pie del talud aumenta especialmente el riesgo para personas, fachadas y cubiertas.

Las primeras actuaciones se están desarrollando en la zona de la Virgen, donde se realizaron labores previas de desbroce y limpieza para facilitar el acceso y garantizar la seguridad de los operarios. Debido a la complejidad del terreno, los trabajos se están llevando a cabo mediante técnicas de trabajos verticales, con operarios suspendidos mediante cuerdas.

Los trabajos que se están acometiendo en la zona de la Virgen tendrán una duración aproximada de un mes y posteriormente continuarán en la loma, donde también se ha comprobado la existencia de riesgo de desprendimientos.

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La actuación cuenta con una inversión aproximada de 112.000 euros, asumida íntegramente por el Ayuntamiento de Aladrén.