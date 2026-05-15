Alfamén pavimenta calles y construye un nuevo pozo

El Ayuntamiento de Alfamén ha puesto en marcha en los últimos meses las tres actuaciones subvencionadas por el plan + Provincia de la Diputación de Zaragoza.

El primer proyecto es la sustitución de las luminarias del alumbrado existentes por otras de tecnología led, abarcando las vías pendientes en el casco viejo donde se han sustituido un total de 83 luminarias. El objetivo es conseguir, en distintas fases, que todo el alumbrado de las calles sea de tecnología led para aprovechar sus beneficios: un menor consumo de energía que implica una menor contaminación y un ahorro en la factura eléctrica.

Los equipos instalados constan de un sistema electrónico que permite programar la regulación hasta cinco pasos. El presupuesto previsto inicialmente era de 48.000 pero el coste final ha ascendido a unos 38.000 euros. Las previsiones son que en próximas fases se comiencen a sustituir las luminarias ubicadas al otro lado de la carretera.

Por otra parte, el 11 de marzo el pleno municipal aprobó por unanimidad el proyecto de pavimentación de las calles Peral, Santiago Apóstol, Joaquín Costa, Moncayo y plaza Constitución. Posteriormente, el 8 de abril, la mesa de contratación adjudicó la obra a Construcciones y Contratas Bernardo, por ser la más ventajosa, por una cuantía de 315.346 euros (más IVA).

El área de intervención de esta obra son 4.180 m2, y supone la continuación con intervenciones anteriores en las zonas del casco viejo y su unión con las zonas de ensanche. Se quiere así renovar la pavimentación de las zonas más deterioradas por la existencia de grietas, baches y parcheados provocadas por el mal estado de las canalizaciones, sustituir las redes de abastecimiento, las acometidas de saneamiento, la recogida de pluviales y la pavimentación, así como dotar de arbolado y nuevas zonas peatonales, con la colocación de una isla de arbolado en la plaza Constitución.

Las obras, ya en marcha, se realizarán en varias fases para no interrumpir el tráfico completamente, comenzando con la calle Joaquín Costa.

Nuevo pozo

Además, en febrero el principal pozo de abastecimiento de agua a la localidad comenzó a dar graves problemas de turbidez. Ello obligaba a desechar el agua bombeada durante muchas horas para que no afectara a la planta potabilizadora. Dada la persistencia del problema y a la información recabada, se planteó la necesidad de construir un nuevo pozo de abastecimiento que garantizara el suministro de agua de boca.

Dado que el ayuntamiento tenía concedida una subvención dentro del plan + Provincia para sustituir redes de abastecimiento en varias calles, se decidió cambiar el objeto de la misma para dedicarlo a la construcción del pozo. Para su ubicación se ha elegido una parcela municipal próxima a los depósitos y a una tubería de otro de los pozos municipales, para ahorrar en costes.

El procedimiento de contratación fue de emergencia, dada la premura con la que se debía realizar la obra, adjudicándose a Perfibesa, que realizó la perforación en muy pocos días. Posteriormente, se realizará el ensayo de bombeo para valorar el caudal y dimensionar, en su caso, el equipo de extracción y se tomarán muestras de agua para su análisis químico para determinar su potabilidad.

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Una vez finalizados estos ensayos se procederá a realizar la conexión con la conducción ya existente hasta los depósitos y su alimentación eléctrica. Con esta obra se espera poder cubrir todas las necesidades de agua de la población con las necesarias garantías sanitarias.