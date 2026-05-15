Arte y música en la Primavera Cultural

Alfamén comenzó a finales de marzo las actividades de fines de semana de la Primavera Cultural en la que ha habido música, baile y teatro, entre otras.

Al son de Algairén ofreció un concierto. / SERVICIO ESPECIAL

Visitó la localidad el espectáculo de danza oriental Caravasar, con integrantes del grupo de danza Udyat. También los vecinos tuvieron la oportunidad de disfrutar de la obra de teatro ¡Ay Carmela! de José Sanchís Siniestra, que puso en escena el grupo de teatro Diversas, y se celebró el segundo concierto de la semana pianística Pilar Bayona que brindó Cosuenda en su proyecto cultural para reivindicar la figura de la hija adoptiva del municipio, concierto de la mano de José Recio Mata.

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Teatro con '¡Ay Carmela!'. / SERVICIO ESPECIAL

Y como es tradición, Al son de Algairén, grupo de voces e instrumentos de Almonacid de la Sierra que cuenta con algún integrante de Alfamén, ofreció un concierto con música variada de diversos géneros.