TEATRO, DANZA Y CONCIERTOS EN ALFAMÉN
Arte y música en la Primavera Cultural
La Crónica del Campo de Cariñena
Alfamén comenzó a finales de marzo las actividades de fines de semana de la Primavera Cultural en la que ha habido música, baile y teatro, entre otras.
Visitó la localidad el espectáculo de danza oriental Caravasar, con integrantes del grupo de danza Udyat. También los vecinos tuvieron la oportunidad de disfrutar de la obra de teatro ¡Ay Carmela! de José Sanchís Siniestra, que puso en escena el grupo de teatro Diversas, y se celebró el segundo concierto de la semana pianística Pilar Bayona que brindó Cosuenda en su proyecto cultural para reivindicar la figura de la hija adoptiva del municipio, concierto de la mano de José Recio Mata.
Y como es tradición, Al son de Algairén, grupo de voces e instrumentos de Almonacid de la Sierra que cuenta con algún integrante de Alfamén, ofreció un concierto con música variada de diversos géneros.
- Alberto Álvarez, el torero que cayó en una trituradora: 'Soy el único padre del mundo que va a aprender a caminar a la vez que su propia hija
- Zaragoza tendrá un nuevo barrio con 95 chalés y varios bloques con 405 viviendas al sur de la ciudad
- El Real Zaragoza ultima la llegada de Drulic a la Ciudad Deportiva y la de Diego Serrano como entrenador del filial
- El Miguel Catalán de Zaragoza suspende las movilidades Erasmus+ con alumnos: “Nuestros socios europeos están escandalizados con lo que pasa en España”
- Ibai Gómez es el entrenador elegido por el Real Zaragoza
- Diario de un profesor de Aragón en una salida extraescolar: 'Si para ellos el tiempo libre es descanso, para nosotros también es preocupación
- La final de Liga Casademont Zaragoza-Valencia Basket, en directo: malas noticias al descanso
- La Aemet confirma el regreso del calor a Zaragoza: últimos días de lluvia y subidón abrupto de las temperaturas