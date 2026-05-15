Arte y reflexión medioambiental en ‘Planeta Agua’

El Antiguo Matadero de Cariñena abrirá sus puertas a la exposición Planeta Agua / Planeta Plástico. Imágenes con preguntas, una propuesta artística del diseñador aragonés Héctor Alonso Galé centrada en la sostenibilidad, el reciclaje y la conciencia medioambiental que podrá visitarse del sábado 23 de mayo al domingo 7 de junio. La inauguración oficial tendrá lugar el viernes 22 de mayo, a las 19.00 horas.

La muestra reúne una colección de imágenes virtuales en 3D que invitan al visitante a reflexionar sobre la importancia del agua, la relación del ser humano con el entorno y el impacto que generan los actuales modelos de consumo sobre los recursos naturales. Los textos que acompañan las imágenes invitan al visitante a construir su propia mirada sobre cuestiones como el agotamiento de los recursos naturales, el modelo de consumo actual o la necesidad de apostar por un diseño útil, bello y duradero frente a la cultura del «usar y tirar».

La muestra podrá visitarse entre el 23 de mayo y el 7 de junio en el Antiguo Matadero de Cariñena. El horario de apertura será los sábados y domingos de 10.00 a 13.00 horas, y los viernes y sábados de 17.00 a 20.00 horas.

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Además, podrán concertarse visitas para grupos, entidades y asociaciones a través de Cariñena Se Mueve, en el teléfono 654 623 849.