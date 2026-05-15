Cariñena renueva distintos espacios municipales

El Ayuntamiento de Cariñena ha dado a conocer el alcance de las actuaciones desarrolladas en distintos espacios municipales, en el marco de una visita institucional encabezada por la diputada provincial de Cultura y Deporte, Charo Lázaro, en la que se recorrieron varias instalaciones destinadas a usos educativos, sociales, culturales y deportivos.

Visita de la diputada Charo López y el alcade Sergio Ortiz, entre otras autoridades. / SERVICIO ESPECIAL

Uno de los puntos centrales de la visita fue el edificio Dolores Ribo, conocido como el antiguo Colegio de la Curva, donde se han habilitado nuevas dependencias para la prestación de servicios de atención temprana, gestionados por la Fundación Atención Temprana con cargo al Plan Unificado de Subvenciones (PLUS) 2024 de la Diputación de Zaragoza. Durante el recorrido, Pilar Castillón, Celia Anglés y Beatriz Gil explicaron el funcionamiento del servicio y su implantación en Cariñena, en una visita en la que también participaron responsables municipales y personal técnico vinculado al proyecto.

El edificio acoge además otros usos de carácter social y comunitario. Entre ellos, el Aula Bebé para niños de 0 a 6 años, gestionada por la Asociación Peduguicos, así como espacios habilitados para entidades como la Asociación San Cristóbal.

Asimismo, se visitaron los locales de ensayo del grupo GDR, junto a dos de sus miembros, Luis Alegre y Mauro Nogueira, y el espacio utilizado por el equipo organizador del Festival Divino, consolidando este inmueble como un punto de referencia para la actividad cultural y asociativa del municipio.

La adecuación interior del edificio ha supuesto una inversión de 62.877,77 euros, financiada a través del PLUS 2024. Además, el ayuntamiento contempla una futura ampliación de usos con el traslado de la Escuela de Música, que integraría también disciplinas como jota, en sus modalidades de canto y baile, así como los ensayos de la Coral Juan Briz.

Las actuaciones se han extendido al exterior del edificio y a su entorno, incluyendo la demolición del antiguo cerramiento perimetral y la ampliación del patio de la Escuela Infantil Arcoíris. Estos trabajos han supuesto una inversión de 54.480,11 euros, de los cuales 49.086,89 euros han sido financiados por el PLUS 2024, y el resto con fondos municipales.

Gimnasio municipal

La visita incluyó también el gimnasio municipal, donde se han incorporado nuevos equipos para mejorar el servicio y ampliar las posibilidades de entrenamiento. Se ha adquirido material de musculación y fitness, como bicicletas estáticas, banco regulable, mancuernas de distintos pesos, discos olímpicos y accesorios de entrenamiento por valor de 11.247,91 euros, de los que 7.125,56 euros han sido financiados por el PLUS 2026 de la Diputación de Zaragoza, y el resto con aportación municipal.

El alcalde de Cariñena, Sergio Ortiz, ha destacado la importancia de estas actuaciones como parte de una estrategia de mejora de los servicios municipales: «Estamos dando un paso importante en la mejora y optimización de nuestros espacios públicos, adaptándolos a las necesidades reales de nuestros vecinos. Este edificio, que en su día tuvo un uso educativo, hoy se convierte en un espacio vivo al servicio de la atención temprana, la educación, las asociaciones y la cultura».

Ortiz ha subrayado además el valor social del proyecto, señalando que «no se trata solo de invertir en infraestructuras, sino de generar oportunidades, facilitar el trabajo de las entidades locales y reforzar la cohesión social del municipio».

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También ha puesto en valor la colaboración institucional: «La financiación a través de los planes provinciales nos permite acometer actuaciones que mejoran de forma directa la calidad de vida en Cariñena».