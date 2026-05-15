EL DEPORTE REFUERZA LOS LAZOS COMUNITARIOS
Cariñena reúne a 170 escolares en el programa ‘Atletismo Divertido’
La Crónica del Campo de Cariñena
El complejo deportivo y polideportivo Alejo Vélez de Cariñena celebró el martes 21 de abril la actividad de Atletismo Divertido. Un total de 170 niños y niñas de 5º y 6º de Primaria de las localidades de Aguarón, Aladrén, Alfamén, Cariñena, Cosuenda, Longares, Muel, Paniza y Villanueva de Huerva se dieron cita en esta jornada llena de energía y compañerismo.
Los pequeños atletas, distribuidos en equipos de cinco o seis integrantes, compitieron en diversas pruebas atléticas que incluyeron velocidad, resistencia, lanzamiento de peso, jabalina adaptada, salto lateral y salto con pies juntos. La emoción alcanzó su punto máximo durante la carrera de relevos, donde todos los participantes tuvieron la oportunidad de demostrar su velocidad y coordinación.
La importancia de la implicación de los colegios fue evidente, especialmente el rol fundamental de los profesores de Educación Física, quienes no solo prepararon a los estudiantes para las competencias, sino que también fomentaron valores como el trabajo en equipo y la sana competencia.
Además de las pruebas de atletismo, todos los participantes estuvieron en las seis modalidades del programa deportivo Adapta: slalom, 3 en raya, baloncesto en silla de ruedas, voleibol, balonmano y petanca adaptados.
El Ayuntamiento de Cariñena invitó a los jóvenes atletas a un merecido almuerzo que fue preparado por profesores y profesoras y por el AMPA del colegio de Cariñena.
Este evento no solo promovió la actividad física entre los más jóvenes, sino que también reforzó lazos comunitarios y dejó claro que el deporte es una fiesta que todos pueden disfrutar.
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