La casa de cultura luce nuevo aspecto

La casa de cultura de Alfamén, que alberga la biblioteca, la escuela de música y el salón de actos y actividades culturales, está instalada en la antigua iglesia, un edificio que se restauró y habilitó a finales de los 80. Ahora ha llegado el momento de invertir un poco en ella, para lo que se procedió, como primer paso, a su pintado íntegro, pues los techos al ser tan altos llevaban años sin pintarse, pero con la ayuda de una máquina elevadora y el buen hacer de Cristian Pérez ha sido posible. En breve, se proveerá de medios audiovisuales tales como altavoces, proyector, pantalla y focos, entre otros.