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EL EDIFICIO DE LA ANTIGUA IGLESIA DE ALFAMÉN

La casa de cultura luce nuevo aspecto

Se ha pintado y se incorporarán medios audiovisuales.

Se ha pintado y se incorporarán medios audiovisuales. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica del Campo de Cariñena

Alfamén

La casa de cultura de Alfamén, que alberga la biblioteca, la escuela de música y el salón de actos y actividades culturales, está instalada en la antigua iglesia, un edificio que se restauró y habilitó a finales de los 80. Ahora ha llegado el momento de invertir un poco en ella, para lo que se procedió, como primer paso, a su pintado íntegro, pues los techos al ser tan altos llevaban años sin pintarse, pero con la ayuda de una máquina elevadora y el buen hacer de Cristian Pérez ha sido posible. En breve, se proveerá de medios audiovisuales tales como altavoces, proyector, pantalla y focos, entre otros.

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