EL EDIFICIO DE LA ANTIGUA IGLESIA DE ALFAMÉN
La casa de cultura luce nuevo aspecto
La Crónica del Campo de Cariñena
Alfamén
La casa de cultura de Alfamén, que alberga la biblioteca, la escuela de música y el salón de actos y actividades culturales, está instalada en la antigua iglesia, un edificio que se restauró y habilitó a finales de los 80. Ahora ha llegado el momento de invertir un poco en ella, para lo que se procedió, como primer paso, a su pintado íntegro, pues los techos al ser tan altos llevaban años sin pintarse, pero con la ayuda de una máquina elevadora y el buen hacer de Cristian Pérez ha sido posible. En breve, se proveerá de medios audiovisuales tales como altavoces, proyector, pantalla y focos, entre otros.
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