Catas, talleres y actividades familiares dinamizan abril

El Museo del Vino de Cariñena vivió un mes de abril muy dinámico. A lo largo de estas semanas se han desarrollado visitas guiadas, catas y talleres que han permitido acercar al público la tradición vitivinícola del territorio. Uno de los momentos más destacados tuvo lugar en Semana Santa, con una programación especial inspirada en Francisco de Goya, con motivo del 280 aniversario de su nacimiento.

'Las bodegas históricas del Campo de Cariñena I'. / SERVICIO ESPECIAL

Las actividades, dirigidas a todos los públicos, incluyeron un escape room familiar, talleres de grabado y juegos tradicionales basados en la época del pintor. Para el público adulto se organizaron catas temáticas en las que se combinaron vino y arte, y en las cuales se pudo disfrutar de las paletas de chocolate elaboradas por Luis Ángel, panadero de Almonacid de la Sierra.

Además, el museo celebró el Día de Aragón y del Libro con la actividad Entre libros y vinos, que acogió la presentación del libro Las bodegas históricas del Campo de Cariñena I, con la participación de sus autores, Antonio Hernández y Daniel Hernández, y una selección de vinos de bodegas Grandes Vinos, Hacienda Molleda, Paniza y San Valero.

Próximas citas

De cara a las próximas semanas, el museo sigue su programación con una actividad especial el día 17, con motivo del Día de los Museos y de La Fascinación por las Plantas. La jornada incluirá una salida al viñedo para conocer la floración de la vid, un taller de acuarela botánica con Beatriz Bertolín, una cata de vinos de la DO Cariñena y visita al museo. Las plazas son limitadas y requieren inscripción previa.

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El Museo del Vino invita también a vecinos y visitantes a disfrutar de sus actividades habituales de fin de semana, como catas guiadas y propuestas familiares.