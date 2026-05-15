El CEIP Mateo Valero de Alfamén rinde homenaje a Aragón

El CEIP Mateo Valero de Alfamén celebró del 20 al 22 de abril la tradicional Semana Cultural y Solidaria que este año homenajeó a nuestra comunidad autónoma.

Así, el alumnado investigó sobre personajes relevantes del pasado y del presente de Aragón y de diferentes ámbitos culturales, deportivos y científicos. Goya, Mateo Valero, Amaral, Kase.O, Miguel Ángel Berna, Miki Nadal, Teresa Perales, María Laborda y Eva Armisen fueron los elegidos por cada curso para dar a conocer al resto de los grupos del centro. Con todos estos trabajos se elaboró un mural conmemorativo e hicieron distintos talleres de papiroflexia relacionados con San Jorge y el dragón.

La mañana del lunes 20 se dedicó a los deportes tradicionales de Aragón y el alumnado aprendió a jugar a los boliches, a los bolos de Used, al pulso de pica, a los hoyetes y otros muchos.

El grupo de Leer juntos metió al alumnado en el mundo de los libros con uno muy aragonés Te quiero Valero. Desde el centro les agradecen enormemente lo que hacen por la lectura y su fomento.

Además, gracias al ayuntamiento y a la concejalía de Medio Ambiente, los alumnos pudieron conocer algunas de las plantas que ven todos los días en Alfamén.

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Por último, se hizo una rifa solidaria para recaudar fondos para el Colegio de Educación Especial Rincón de Goya de Zaragoza, con el que comparten varios alumnos. Gracias a toda la localidad y al alumnado que se encargó de vender los boletos, consiguieron la cantidad de 755 euros.