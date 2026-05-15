Chocolate y tortas para disfrutar del Día de Aragón

Coincidiendo con la festividad del Día de Aragón, la Asociación de la 3ª Edad Marín Bosqued organizó un chocolate con tortas en sartén para todos los vecinos, socios y amigos que quisieron acercarse a disfrutar de la tarde en buena compañía y en un ambiente cercano y festivo. La asociación desarrolla numerosas actividades a lo largo del año con el objetivo de fomentar el ocio, la convivencia y la participación activa de las personas mayores del municipio, convirtiéndose en un importante punto de encuentro social y cultural para Aguarón.