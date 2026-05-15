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COPA ARAGÓN DE PODENCO ANDALUZ, MANETO Y ORITO

Cosuenda desea impulsar el deporte cinegético aragonés

Aficionados, criadores y cazadores se dieron cita en la primera Copa Aragón.

Aficionados, criadores y cazadores se dieron cita en la primera Copa Aragón. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica del Campo de Cariñena

Cosuenda

Cosuenda se convirtió el sábado 28 de marzo en el epicentro de la actividad cinegética regional. Se celebró con gran éxito la primera edición de la Copa Aragón de Podenco Andaluz, Maneto y Orito, un evento deportivo y cultural que congregó a aficionados, criadores y cazadores de todo el territorio.

La jornada, señalada en rojo en el calendario por la Federación Aragonesa de Caza, sirvió para poner en valor las aptitudes de estas tres emblemáticas razas. Los terrenos de Cosuenda ofrecieron las condiciones ideales para el desarrollo de las pruebas, donde la destreza, el olfato y la resistencia de los animales fueron los grandes protagonistas. El programa combinó la espectacularidad de la competición con el carácter divulgativo de las exhibiciones.

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Esta primera edición no solo consolida el compromiso de la federación territorial con la pureza racial, sino que también posiciona a Cosuenda como un referente para futuras citas del deporte cinegético en Aragón.

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