Cosuenda viaja a su pasado medieval

Cosuenda se engalanó el sábado 9 de mayo para ofrecer una jornada repleta de artesanía, gastronomía, demostraciones en vivo y actividades para todas las edades.

La música en la calle acompañó la jornada festiva. / SERVICIO ESPECIAL

La localidad regresó al pasado con la tercera edición del Mercado Medieval. Vecinos y visitantes tuvieron la oportunidad de sumergirse en una atmósfera histórica única, diseñada para disfrutar en familia de las tradiciones, los oficios antiguos y la gastronomía de la zona.

El programa de este año destacó por sus exhibiciones en directo, que capturaron la atención del público. Entre los actos principales hubo una espectacular exhibición de aves rapaces, pasacalles y de forja tradicional. Además, los asistentes participaron en diversos juegos tradicionales pensados tanto para los más pequeños como para los mayores.

El mercado contó con una amplia variedad de puestos ambulantes que ofrecieron desde cosmética natural, libros, ropa, velas artesanales, productos trufados, bisutería, vino, aceite, miel, rosquillas… hasta una cuidada selección de embutidos y quesos.

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Desde el Ayuntamiento de Cosuenda y la organización destacaron la gran acogida de la jornada, que cumplió con creces el lema del evento: ¡Ven a disfrutar!. Una cita que volvió a poner en valor la cultura, el comercio de proximidad y la convivencia vecinal en la comarca.