SEMANA CULTURAL
El CRA La CEPA lleva sus aulas a las plazas
La Crónica del Campo de Cariñena
El CRA La CEPA celebró su semana cultural del 20 al 22 de abril, haciéndolo coincidir con la proximidad de la festividad del Día del Libro, el jueves 23, con una serie de actividades para fomentar y mejorar la competencia cultural del alumnado.
La propuesta en la que más ilusión ponen es el día que invitan a familias y vecinos a vivir una clase con ellos. Trasladan el colegio a las plazas de los pueblos para disfrutar de una sesión de juegos del mundo y de danzas populares donde todos los presentes pueden participar.
El objetivo principal es acercar su labor a la comunidad educativa compartiendo un ratito de juego y baile en el lugar más emblemático de las localidades que conforman el CRA (Aguarón, Paniza y Cosuenda).
Resultó una jornada muy enriquecedora para todos los presentes, sobre todo para aquellas personas que ya no tienen relación directa con el colegio y a las que les encantó ver a los chicos y chicas de su pueblo.
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