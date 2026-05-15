Emociones a flor de piel con los pasos de Semana Santa en Muel

Pese a alterar sus recorridos habituales por obras de reacondicionamiento de las calles principales del centro de la villa y más allá de las manifestaciones de fe, las procesiones de Semana Santa convocaron no solo a vecinos sino a un número cada vez mayor de curiosos y turistas. Las imágenes a hombros o los pasos discurriendo por las estrechas callejas en torno a la iglesia parroquial de San Cristóbal o camino de la ermita de Nuestra Señora la Virgen de la Fuente no solo atraen por su solemnidad o la entrega palpable de fieles y voluntarios, sino también por su enorme riqueza plástica.

La parroquia de Muel alberga una de sus imágenes más queridas. / MIGUEL BERTOJO

Ataviada con su habitual colorido, sus característicos capirotes o su banda de música, la Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén y Nuestra Señora de la Piedad, toda una institución local, cumplió así su incondicional compromiso con una de las semanas más importantes de la fe cristiana: el misterio de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo.

El programa de este año comenzó el 28 de marzo con un pregón y una concurrida procesión, que fue el preludio de la siempre alegre y sentida celebración del día siguiente: el Domingo de Ramos y de la popular bendición de palmas, ramos y ramas en el atrio de la ermita a cargo del párroco de la villa, Waldir R. Consuegra. El fuerte viento reinante restó sin embargo prestancia al acto que prosiguió más tarde hasta su conclusión en el templo parroquial.

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Solo el discreto redoble de los tambores rompió el fervor de la Procesión del Silencio la noche del jueves 2 de abril. En cualquier caso, el día siguiente fue si cabe uno de los momentos cumbre de las celebraciones: el Santo Entierro, acompañado en esta ocasión por los compases siempre armoniosos de la Banda de Música de Muel. Los actos culminaron el domingo con el esperado encuentro del Cristo Resucitado y la Virgen María. Tal y como había descrito el párroco en su tradicional saludo previo al programa de celebraciones, la Semana Santa cumplió de nuevo su tradicional propósito: «[…] Que este tiempo nos ayude a reconciliarnos, a sanar heridas, a fortalecer la esperanza y crecer en el amor […]».