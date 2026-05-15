Encinacorba rescata la ermita de Santa Quiteria de la ruina

Tras décadas de abandono y un riesgo inminente de derrumbe, el Ayuntamiento de Encinacorba ha completado con éxito la Fase 0 de intervención en la ermita de Santa Quiteria.

Este edificio del siglo XVI, catalogado como Bien del Patrimonio Cultural Aragonés, una de las escasas muestras de estilo gótico tardío y primitivo en la provincia de Zaragoza, comienza a ver la luz tras años de deterioro extremo. Un abandono total durante más de 24 años lo situó en una situación de «peligrosidad estructural alta». Ante esta urgencia, el ayuntamiento, como nuevo propietario tras la reciente cesión del bien, priorizó una intervención de rescate para detener su ruina física total.

Intervención de urgencia

El objetivo principal de esta primera etapa, denominada Fase 0, ha sido estrictamente la consolidación para garantizar la estabilidad del conjunto y evitar que el agua siga dañando el corazón del edificio.

Las actuaciones más críticas han consistido en la limpieza y desbroce, para lo que se ha acondicionado el perímetro exterior para permitir el trabajo de maquinaria pesada y elevadora; el desmontaje y seguridad con la retirada de las tejas árabes en mal estado (recuperando un 30% para futuras fases) y el tablazón de madera podrido que suponía un sobrepeso peligroso para la estructura. También se ha llevado a cabo el refuerzo estructural con el apeo interior de los arcos diafragma mediante cimbras de madera y al cosido de grietas verticales en los muros de tapial y contrafuertes para asegurar que la edificación trabaje al unísono, así como la instalación de una cubierta provisional de chapa metálica. Esta estructura ligera protege la maderería original y los muros de las inclemencias meteorológicas mientras se tramitan las siguientes fases.

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Un nuevo destino para la ermita

La finalización de esta fase es solo el primer paso de un ambicioso plan por etapas. Una vez estabilizado el edificio y eliminados los riesgos de caída de elementos, el ayuntamiento ya trabaja en los proyectos para el futuro de Santa Quiteria. Una vez completada la recuperación del inmueble, el Ayuntamiento de Encinacorba prevé destinar el edificio a un uso público cultural y civil, aún sin concretar. El objetivo principal es transformarlo en un espacio polivalente que pueda albergar actividades culturales, charlas, conferencias o exposiciones, recuperando así un edificio de gran importancia simbólica para el municipio.